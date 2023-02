The Kapil Sharma Show पर इस बड़े डायरेक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, .... अरेस्ट हुए Vicky Kaushal!

Gangs of Wasseypur The Kapil Sharma Show Special Episode: 'द कपिल शर्मा शो' के होस्ट कपिल शर्मा हर हफ्ते अपने शो में नए गेस्ट्स को इन्वाइट करते हैं. आमतौर पर स्टार्स अपनी फिल्मों को प्रमोट करने आते हैं और कई बार ऐसे कलाकारों को भी बुलाया जाता है जिनके शो या फिल्में बहुत हिट रही हों. ऐसा ही एपिसोड इस हफ्ते एयर हुआ जिसमें सुपरहिट फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs of Wasseypur) की कास्ट और डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) मौजूद थे. तमाम किस्से-कहानियों के बीच अनुराग कश्यप ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. अनुराग कश्यप ने शो के बीच यह कहा- .... अरेस्ट हुए Vicky Kaushal! आइए जानते हैं कि आखिर बात क्या है और अनुराग ने ऐसा क्यों कहा है...

Anurag Kashyap बोले- .... अरेस्ट हुए Vicky Kaushal!

अनुराग कश्यप ने 'द कपिल शर्मा शो' में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है. डायरेक्टर-एक्टर ने बताया कि 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs of Wasseypur) में एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स में से एक थे. अनुराग ने बताया कि फिल्म में अवैध रेत खनन का जो सीन था, वो रियल था और वहां पर लोकल माफिया अवैध रेत खनन कर रहे थे. अनुराग और उनकी टीम कैमरे लेकर वहां घुस गए और फिर विक्की कौशल और यूनिट का एक और व्यक्ति अरेस्ट हो गया. एक दिन के लिए विक्की अरेस्टेड थे.

The Kapil Sharma Show में गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिट फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs of Wasseypur) ने दस साल पूरे कर लिए हैं और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए कपिल ने शो के डायरेक्टर और कास्ट को अपने शो पर इन्वाइट किया था. मनोज बाजपई, पीयूष मिश्रा, हुमा कुरेशी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत और भी कई कलाकार शो में मौजूद थे.

