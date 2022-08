Burj Al Arab: ये है दुनिया का सबसे महंगा होटल, एक दिन के लिए यहां ठहर गए तो हो जाएंगे कंगाल

Best Hotel In The World: जब खूबसूरत इमारतों (Buildings) की बात होती है तो दुबई का नाम टॉप पर आता है. दुबई स्थित बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) का नाम तो आपने भी सुना होगा, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन सबसे सुंदर होटल की बात की जाए तो, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा. दुनिया की सबसे महंगा और सबसे सुंदर होटल भी संयुक्त अरब अमीरात (United States Of Arab Emirates) के दुबई शहर में ही है, इस खूबसूरत होटल का नाम 'बुर्ज-अल-अरब (Burj Al Arab)' है.

दुनिया का सबसे महंगा होटल

'बुर्ज-अल-अरब (Burj Al Arab)' दुनिया का सबसे महंगा (Most Expensive) होटल है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है. बुर्ज अल अरब होटल जितना खूबसूरत है, उतना ही महंगा भी है. दुबई के इस होटल में एक दिन का किराया 20 लाख रुपये है. अगर आप इस आलीशान होटल को देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लगभग 20 लाख रुपये खर्च करने होंगे.

सोने से की गई है होटल में कारीगरी

'बुर्ज-अल-अरब' होटल इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आपको महल जैसा लगेगा. इस होटल में सोने (Gold) की कारीगरी की गई है, जिससे ये एकदम राजा-महाराजाओं के महल की तरह लगती है. इस होटल के कमरों में हर जगह सोने की परत चढ़ी है. होटल के खंभे, दरवाजे के हैंडल, नल, कमरे की अलमारी और यहां तक की बाथरूम तक पर सोने की कारीगरी की गई है.

आधुनिकता और इतिहास का मिश्रण

'बुर्ज-अल-अरब' की खूबसूरती किसी पुराने महल (Palace) की याद दिलाती है तो वहीं इसकी फैसिलिटीज पूरी तरह से मॉर्डन हैं. 'बुर्ज-अल-अरब' हाईटेक सुविधाओं से लैस है. इसमें स्वीमिंग पूल से लेकर हैलीपैड तक जैसी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं. होटल के अंदर वे तमाम सुविधाएं हैं जो किसी अच्छी से अच्छी जगह मिल सकती हैं.

7 स्टार होटल का दर्जा

'बुर्ज-अल-अरब' की छत पर एक हैलीपैड बना है, जहां कोई भी सीधे हेलीकॉप्टर से उतर सकता है. इस आलीशान होटल को दुनिया का एकमात्र 7 स्टार (Seven Star) का दर्जा मिला है. इस होटल में किसी भी 5 स्टार होटल से ज्यादा फैसिलिटीज हैं इसीलिए लोग इसे 7 स्टार होटल कहते हैं.

