IRCTC Goa Tour Package: कुछ ही दिनों में 2022 खत्‍म होने वाला है और आप भी अभी से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे होंगे. ऐसे में अगर आप न्‍यू ईयर पर गोवा (New Year 2023 Celebration Goa) जाएंगे तो ये सेलिब्रेशन और खास हो सकता है. ऐसे में IRCTC आपको घूमने का मौका (Best Travel and Tour Packages) दे रहा है. इस टूर पैकेज के जरिए आप गोवा की फेमस जगहों पर घूम सकेंगे. वहीं अगर आपका बजट भी कम है तो भी इस टूर को बुक कर सकते हैं क्‍योंकि इस पैकेज की बुकिंग करने के लिए आपको EMI की सुविधा दी जा रही है.

न्यू ईयर सेलेब्रेशन टूर

न्यू ईयर सेलेब्रेशन का ये टूर लखनऊ से शुरू होगा. बजट फ्रेंडली टूर में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्‍यान रखा जाएगा. इसमें यात्रियों को AC वाहन से गोवा घुमाया जाएगा. गोवा में ठहरने के लिए यात्रियों को थ्री स्टार होटल दिए जाएंगे. इस टूर में आपको दक्षिण गोवा के बेसिलिका ऑफ बोन जीसस चर्च में घूमने का मौका मिलेगा. इसके अलावा मीरामार बीच, सायंकाल मांडवी नदी के क्रूज पर भी जाने को मौका मिलेगा. वहीं नॉर्थ गोवा में कैण्डोलिम बीच, बागा बीच और सिन्कवेरिम बीच घूमने का मौका मिलेगा.

पैकेज में कौन-कोन सी सुविधाएं मिलेंगी

इस पैकेज में लखनऊ से गोवा और गोवा से लखनऊ का फ्लाइट टिकट आपको मिलेगा. इसके बाद घूमने के लिए गोवा में 3 रात ठहरने की सुविधा दी जाएगी. वहां पर नाश्ता और रात का खाना आपको इस पैकेज में दिया जाएगा. इसी के साथ शेयरिंग बेस्ड 30 सीटर एसी वाहन होगा, जिससे आपको गोवा घूमाया जाएगा.

पैकेज की कीमत जान लीजिए

गोवा का ये टूर 3 रात और 4 दिन का होगा. अगर आप तीन लोगों के साथ ट्रैवल करेंगे तो प्रति व्यक्ति 28,040 रुपये का खर्च आएगा. वहीं अगर दो व्यक्तिय एक साथ ठहरेंगे तो प्रति व्यक्ति 28,510 रुपये का पेमेंट करना होगा. अगर आप अकेले गोवा घूमना चाहते हैं तो आपको 34,380 रुपये खर्च करना होंगे. इस टूर पैकेज को बुक करते समय आपको EMI का विकल्‍प भी मिलेगा. इस तरह अगर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है तो भी आप गोवा घूमने का प्‍लान कर सकते हैं. इस टूर पैकेज के बारे में ज्‍यादा जानकारी के लिए आप IRCTC की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

