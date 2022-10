Cabin Crew: एयर होस्टेस हमेशा छोटे बैग में रखती हैं ये चीज, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

What Cabin Crew Keeps In Their Bags: फ्लाइट में एयर हॉस्टेस का सबसे मेन काम हवाई जहाज से ट्रैवल करने वाले यात्रियों का ध्यान रखना और अच्छी सर्विस देना होता है. केबिन क्रु यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती हैं और फ्लाइट से जुड़े सभी नियमों के बारे में भी यात्रीगण को जानकारी देती हैं. फ्लाइट अटेंडेंट्स या फिर केबिन क्रु इन दोनों के नाम से एयर होस्टेस को जाना जाता है. असल में इनकी लाइफ बहुत हेक्टिक होती है और एक दिन में ही इन्हें कई देशों की यात्रा करनी पड़ती है. ऐसे में यह हमेशा अपने साथ एक छोटा सा बैग कैरी करती हैं. इस बात में भी सभी जरूरत की चीजें रखती हैं जो कि ड्यूटी के समय उनके काम आ सकती है. आइए जानते हैं कि उनके इस बैग में क्या होता है.

रखती हैं पासपोर्ट (Passport)

एयर होस्टेस के बैग में अलग-अलग तरह की चीजें होती हैं. सबसे पहले वो इसमें अपना अपना पासपोर्ट और कई अलग तरह के क्रू लाइसेंस रखती हैं. जैसे कि इस बात का तो सभी को पता है कि एयर होस्टेस को हमेशा टिप-टॉप रहना दिखता है इसके लिए वह अपने साथ कॉस्मेटिक्स, लिप बाम, लिपस्टिक परफ्यूम, फेस वॉश आदि कैरी करती हैं.

बैग में जरूर होती है ये चीज

एयर होस्टेस के बैग में एक चीज हमेशा मौजूद होती है और वह है उनकी हैट. हैट कैरी करना उनके लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे उनके प्रोफेशन के बारे में पता चलता है. वह से फ्लाइट में नहीं पहनती हैं लेकिन जब भी किसी पब्लिक प्लेस या कहीं ऑफिस ड्यूटी पर जाती हैं तब इसे पहनना अनिवार्य होता है. फ्लाइट की लैंडिंग के वक्त वो इसे पहनती हैं और एयरपोर्ट और होटल में चेक इन करने के समय भी हैट का पहनना जरूरी होता है.

साथ होता है एक बड़ा सूटकेस

मेंबर्स को अपने साथ एक बड़ा सूटकेस हमेशा ले जाना पड़ता है. इसमें वो अपनी सभी जरूरत की चीज है जैसे कि कपड़े जूते आदि रखती हैं.

