Expensive Tourist Destinations: ये हैं दुनिया के सबसे महंगे देश, यहां घूमना बिगाड़ सकता है आपका बजट

Most Expensive Countries In The World: हम जब कहीं घूमने के लिए जाते है तो सबसे पहले बजट देखते हैं. बजट के हिसाब से ही हम घूमने की जगह का चुनाव करते हैं, चाहें वो देश में हो या विदेश में. आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जो टूरिज्म के लिहाज से दुनिया के सबसे महंगे देश माने जाते हैं. इन महंगे देशों के होटलों में रुकना, खाना-पीना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ काफी महंगा है. अगर आप किसी दूसरे देश में घूमना चाहते हैं तो पहले इन देशों के बारे में जान कहीं यहां जाकर आपका बजट न बिगड़ जाए.

स्विट्जरलैंड

स्विट्ज़रलैंड भारतीयों पर्यटकों लिए सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है. शायद इसकी वजह है बॉलीवुड की कई यादगार फिल्में जो इस देश में फिल्माई गईं. लेकिन स्विट्ज़रलैंड महंगे देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। घूमने-फिरने से लेकर, ठहरना और खाना यहां सब कुछ बहुत महंगा है.

स्वीडन

स्वीडन भी एक ऐसा देश है जहां जाकर आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है. इस देश को उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है क्योंकि यहां कई नहरें हैं. इस देश में कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षण हैं लेकिन यहां घूमाना आपकी जेब खाली कर सकता है.

डेनमार्क

डेनमार्क दुनिया भर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है. डेनमार्क में टूरिज्म एक बढ़ता हुआ उद्योग है लेकिन यह केवल अमीर टूरिस्टों को ही रास आ सकता है क्योंकि यहां ठहरने की जगह से लेकर ट्रांसपोर्ट सब बहुत महंगा है.

जापान

अगर आप जापान घूमाना चाहते हैं तो आपके पास भार भरकम बैंक बैलेंस होना चाहिए. यह एशियाई देश हालांकि टूरिज्म की दृष्टि से किसी से कम नहीं है लेकिन इसका महंगा होना इसे बड़ी संख्या में टूरिस्टों से दूर कर देता है.

यूके

लंदन घूमने का सपना लगभग हर टरिस्ट का होता है. लेकिन यह शहर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है. यहां बिना प्लानिंग के घूमना आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है.

(ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)