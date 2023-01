Anti Aging Tips: बूढ़ा दिखने लगा है चेहरा तो कर लें ये काम, दोबारा से चेहरे पर आ जाएगा निखार; बॉडी हो जाएगी फिट

How To Reduce Premature Aging: उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में बदलाव आना सामान्य बात है. इसे कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता. लेकिन अगर यह बदलाव वक्त से पहले ही होने लग जाए तो बात चिंता की हो जाती है. अगर हम इसका वक्त रहते समाधान नहीं कर पाएं तो कम उम्र में ही चेहरे से झुर्रियां साफ दिखने लगती हैं. आज हम आपको उम्र बढ़ने से रोकने के उपाय यानी एंटी एजिंग टिप्स (Anti Aging Steps) बताते हैं. जिनका इस्तेमाल कर आप चेहरे पर दिखने वाले बुढ़ापे को रोक सकते हैं.

चेहरे पर झुर्रियां आने से कैसे रोकें (How To Stop Premature Aging Of The Skin)

हेल्दी और स्वस्थ डाइट लेना न भूलें

मेडिकल एक्स्पर्टों के मुताबिक अगर आप समय से पहले बूढ़े (Anti Aging Tips) नहीं होना चाहते तो आपको हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए. इसके लिए आपको मौसमी फलों, सब्जियों और सलाद का सेवन ज्यादा करना चाहिए. साथ ही ज्यादा मीठी या नमकीन चीजें खाने से परहेज भी करना चाहिए.

अपनी त्वचा को धूप और धूल-मिट्टी से बचाएं

आपको खुद को फिट रखने के लिए चेहरे (Anti Aging Tips) को तेज धूप और धूल-मिट्टी से बचाने की जरूरत होती है. ऐसा न करने पर चेहरा धूप में झुलस सकता है. साथ ही उसमें झुर्रियां पड़ने की शुरुआत भी हो सकती है. कोशिश करें कि आप जब बाहर निकलें तो कपड़े या मास्क से अपना चेहरा जरूर कवर कर लें.

दिन में कम से कम दो बार धोएं चेहरा

चेहरे पर चमक बरकरार रखने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार उसे साफ पानी से जरूर धोना चाहिए. ऐसा करने से उस पर जमी धूल-मिट्टी साफ हो जाती है. साथ ही त्वचा में प्रवेश करने वाले विषाक्त पदार्थ बाहर हो जाते हैं. चेहरा धोने से उसमें नमी भी बनी रहती है.

हर तरह का नशा कर दें बंद

किसी भी तरह का नशा करना वक्त से पहले बुढापे (Anti Aging Tips) को न्योता देने जैसा होता है. इससे बचने के लिए आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तुरंत छोड़ दें. इस तरह के नशों से आपकी त्वचा डिहाइड्रेट होने लगती है, जिससे समय के साथ स्किन को काफी नुकसान पहुंचता है.

रोजाना 20 मिनट जरूर करें व्यायाम

आप आप वक्त से पहले बूढ़े (Anti Aging Tips) नहीं होना चाहते तो रोजाना कम से कम 20 मिनट की जॉगिंग या तेज स्पीड में वाक जरूर करें. ऐसा करने से शरीर में ब्लड सप्लाई तेज होती है, जिससे चेहरे पर लालिमा होती है और बुढ़ापा दूर भागता है. व्यायाम से दूरी बरतने से त्वचा सुस्त हो जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

