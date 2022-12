Drinking Coconut Milk: दूध का सेवन तो आप करते ही होंगे, लेकिन कई लोगों को जानवरों के दूध से एलर्जी होती है. ऐसे में कुछ लोग नारियल के दूध का भी सेवन करते हैं. इसका सेवन करने से हमारी बॉडी को कई लाभ होते हैं, लेकिन अगर इसे ज्‍यादा मात्रा में ले लिया जाए तो आपको कई साइड इफेक्‍ट भी हो सकते हैं. नारियल का दूध देखने में गाय या भैंस के दूध जैसा ही लगता है, लेकिन इसके फायदे के साथ नुकसान भी होते हैं. ऐसे में अगर आप किसी वजह से नारियल के दूध का इस्‍तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस बारे जानकारी जरूर होना चाहिए.

नारियल दूध के साइड अफेक्‍ट ( Side effects coconut milk )

नारियल दूध को पचाने में ज्‍यादा समय लगता है. इसका इस्‍तेमाल करने से आपको बार बार प्यास भी लग सकती है. अगर ज्‍यादा मात्रा में इसका सेवन करें, तो कई समस्याएं भी हो सकती हैं. सीने में जलन, कब्‍ज की समस्‍या बनना, अपच की समस्‍या और ब्लोटिंग हो सकती है.

नारियल दूध का सेवन करना फायदेमंद या नुकसान

अगर आप कम मात्रा में नारियल का दूध लें, तो इसके कई फायदे भी आपको मिल सकते हैं. इस दूध का सेवन करने से पेट में जलन शांत होती है. वजन घटाने में मदद करता है. इसके अलावा पित्त दोष के संतुलन को भी बनाने में मदद करता है. इस दूध का सेवन करने से चोट भी जल्द ठीक हो जाती है.

नारियल का दूध कितना पीना चाहिए? ( How to Use Coconut Milk)

रोजाना 25 से 50ml के बीच नारियल के दूध का सेवन किया जा सकता है. आप इसे सीधे तौर पर ले सकते हैं, लेकिन सुबह के समय खाली पेट इसे नहीं पीना चाहिए. इसका इस्‍तेमाल शेक और स्मूदी में भी कर सकते हैं. इसके लिए आप भैंस या गाय के दूध के बजाए नारियल का दूध इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्‍तेमाल आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन रात में इसके सेवन न करें.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi अब किसी और की जरूरत नहीं