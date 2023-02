Pre Valentine's Day Skin Care Tips: चॉकलेट से इन आसान स्टेप्स में करें फेशियल, वैलेंटाइन्स डे पर मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो

How To Do Cocolate Facial: हर कोई हमेशा खूबसूरत और चमकदार त्वचा पाना चाहता है. इसके लिए महिलाएं पार्लर जाकर फेशियल कराती हैं जोकि मंहगे होने के साथ-साथ केमिकल से भी भरपूर होते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए चॉकलेट फेशियल लेकर आए हैं. चॉकलेट डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करके त्वचा को डीप मॉइश्चर करती है. इसके अलावा चॉकलेट स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाने में मददगार साबित होती है. इसके अलावा चॉकलेट आपको स्मूद और सॉफ्ट स्किन प्रदान करती है, तो चलिए जानते हैं (How To Do Cocolate Facial) चॉकलेट फेशियल कैसे करें......

चॉकलेट फेशियल बनाने की आवश्यक सामग्री-

मलाई 1 चम्‍मच

नींबू का रस 1/2 चम्‍मच

चॉकलेट 1 चम्मच (पिघली हुई)

चॉकलेट फेशियल कैसे बनाएं? (How To Make Cocolate Facial)

चॉकलेट फेस मास्क को बनाने के लिए आप एक बाउल लें.

फिर आप इसमें मलाई, नींबू का रस और चॉकलेट डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपकी चॉकलेट फेशियल बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको अपने साफ चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें.

अगर आप चाहें तो इस मास्क को चेहरे पर लगाकर भी छोड़ सकती हैं.

चाहें तो इसको पानी से धोकर साफ भी कर सकती हैं.

इस मास्क से चेहरे को मॉइश्चराइज करने में मदद मिलती है.

चॉकलेट फेशियल लगाते वक्त न करें ये गलतियां (Don't Do These Mistakes During Cocolate Facial)

ध्यान रहे चॉकलेट का मिक्चर अधिक गर्म न हो.

इसको लगाकर चेहरे पर हाथ नहीं लगाना चाहिए.

ध्यान रहे फेशियल के तुरंत बाद कोई भी प्रोडक्ट चेहरे पर उपयोग न करें.

चॉकलेट फेशियल के बाद सीधे हीट के संपर्क में न आएं.

ऐसे में आप कुछ दिनों तक मेकअप का कम इस्तेमाल करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं