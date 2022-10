Hair Care Tips: शैम्पू से पहले स्कैल्प पर लगाएं एलोवेरा जेल, बालों को मिलेंगे ये चौंकाने वाले लाभ

Benefits Of Aloe Vera For Hair: हर कोई चाहता है कि उसके बाल हमेशा मजबूत बने और हमेशा उनमें चमक बनी रहे. इसके लिए हम कई तरह के शैंपू,हेयर मास्क और तरह-तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं. लेकिन उसका कुछ फायदा देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में एलोवेरा (Aloe Vera) आपकी हर समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है.जी हां बालों में एलोवेरा जेल लगाने से स्कैल्प को पोषण मिलता है और बालों का गिरना, झड़ना (hair fall, hair fall) बंद होता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि आपको बालों में एलोवेरा जेल कैसे लगाना है?

बालों के लिए एलोवेरा जेल (Aloe vera gel​) लगाने के फायदे-

1- बालों में शैंप्पू से पहले एलोवेरा जेल (Aloe vera gel) लगाने से ये स्कैल्प को पोषण देता है जिससे बालों का झड़ना और टूटना बंद हो सकता है. वहीं कई लोग हेयर फॉल (hair fall)की समस्या से परेशान रहते हैं ऐसे में उन लोगों के लिए एलोवेरा जेल एक दवाई का काम कर सकता है. इसको हफ्ते में 3 दिन लगाने से आपको हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

2-शैंपू से पहले बालों में एलोवेरा जेल लगाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation) बढ़ता है जिससे बाल मजबूत होते हैं.अगर आपके बात पतले और बेजान हो गए हैं तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं इसको हफ्ते में 2 दिन जरूर लगाएं. ऐसा करने से आपके बाल घने और मजबूत होंगे.

3- सर्दियों के मौसम में शैंपू (shampoo) से पहले एलोवेरा जेल लगाने से डैंड्रफ (dandruff) की समस्या से छुटकारा मिलता है.

4-अगर आप शैंपू के बाद बालों में एलोवेरा जेल लगाते हैं तो यह कंडीशनर (conditioner) का काम करता है. जिससे बाों को पोषण मिलता है और बालों में नमी रहती है.

शैंपू से पहले इस तरह लगाएं बालों में एलोवेरा जेल-

बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आप एलोवेरा जेल में एक नींबू का रस और नारियल का तेल (Lemon Juice and Coconut Oil) मिलाकर इस मिश्रण को शैंपू करने से पहले स्कैल्प पर लगाएं.और 15 मिनट बाद बालों में अच्छे से शैंपू कर लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)