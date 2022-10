Benefits of tamarind: इन खतरनाक बीमारियों से बचाती है इमली, आज ही करें डेली डाइट में शामिल

Tamarind use in Diabetes and Blood Pressure: इमली का नाम सुनते ही लोगों में के मुंह में पानी आने लगता है. शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इमली के स्वाद नहीं लिया होगा. इमली में एंटीऑक्सिडेंट के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इमली में विटामिन सी और विटामिन ए भी खूब पाया जाता है. इसके सेवन से शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं बनते हैं जिससे आपकी त्वचा काफी सुंदर नजर आती है. इसके साथ इमली के कई और फायदे भी हैं.

वजन घटाने में मदद करती है इमली

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इमली के सेवन से शरीर का फैट तेजी से घटता है क्योंकि इमली में हाइड्रोसिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से भूख में कमी आ जाती है और वजन धीरे-धीरे कम होने लगता है.

स्पर्म काउंट को बढ़ाने में करती है मदद

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इमली में मौजूद विटामिन सी पुरुषों में सीमेन क्वालिटी और स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ इमली में पाए जाने वाला एंटीऑक्सिडेंट गुण और विटामिन सी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर साबित होता है.

डायबिटीज पर करती है कंट्रोल

डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए इमली का सेवन काफी फायदेमंद साबित होता है. एक छोटे गिलास इमली के जूस के सेवन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. इमली खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कम हो जाता है. जिससे ब्लड शुगर लेवल धीरे-धीरे कम होने लगता है.

हार्ट के लिए हेल्दी है इमली

हार्ट से जुड़ी बीमारियों में इमली बहुत फायदेमंद साबित होती है. ये हार्ट के सेहत का ख्याल रखती है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार भी करती है क्योंकि इमली में पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स की अधिकता होती है जो हार्ट को हेल्दी रखता है. इसके साथ इमली बालों को भी मजबूती देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

