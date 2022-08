Brass Cleaning Solution: पीतल के बर्तन और मूर्तियों को मिनटों में चमकाएं, जानें 4 आसान घरेलू उपाय

How To Clean Brass Idols At Home: पीतल के बर्तन में पानी रख कर पीने की सलाह दी जाती है जो स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा नहीं होने देता है. साथ ही पूजन करने के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां भी पीतल की बनी हुई खरीदते हैं, जो कुछ समय के बाद ही काली पड़ने लगती है. बर्तन और मूर्तियां भद्दी लगने लगती हैं. इसकी शाइनिंग भी कम हो जाती है. ऐसे में इनका रख-रखाव करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आप इन्हें बिल्कुल नई की तरह चमकाना चाहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप सालों-साल इनकी चमक को बरकरार रख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

नींबू और बेकिंग सोडा

पीतल को चमकाने के लिए सबसे पहले नींबू का रस एक कटोरी में रख लें. इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा या नमक मिलाएं और एक अच्छा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट का इस्तेमाल पीतल के बर्तन में करें और करते समय थोड़ा देर उसे नारियल के जूट से घिसें. इसके बाद गरम पानी से साफ करें. आप देखेंगे पहले से कहीं ज्यादा बर्तन चमकता दिखेगा.

इमली का इस्तेमाल

इमली का इस्तेमाल करके पीतल के बर्तनों को चमका सकते हैं. इसके लिए आप इमली को 15 मिनट के लिए पानी में रख दें. इसके बाद इमली पल्प को निकालकर बर्तन पर रगड़ें और थोड़ी देर तक ये प्रक्रिया करते रहें. कुछ ही देर में मूर्तियों में चमक आ जाएगी फिर इसे पानी से धोलें.

विनेगर का इस्तेमाल

अगर घर में नींबू नहीं है तो उसके जगह पर आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. विनेगर से भी पीली पड़ी मूर्तियों को चमका सकते हैं. इसके लिए विनेगर को पीतल के बर्तनों पर लगाएं और नमक के साथ स्क्रब के तरह घिसें. अब इसे गर्म पानी से साफ कर लें.

टोमेटो केचअप

टमाटर में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो पीतल के बर्तनों को चमकाने में मदद करता है. तो अगर आपको सुबह जल्दी मंदिर जाना हो और पीतल के बर्तन काले पड़ें हैं. तो केचअप का इस्तेमाल सबसे कारगर है. इसके लिए टमाटर केचअप को पीतल के बर्तनों पर लगाकर थोड़े देर के लिए छोड़ दें और ठीक आधे घंटे के बाद केचअप सूखने के बाद इसे धो लें. आप देखेंगे की पीतल का बर्तन एकदम नया जैसे चमकने लगा है.

