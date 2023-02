Sabudana Hair Keratin Treatment: साबूदाना से पाएं सिल्की और शाइनी बाल, बस ऐसे करना होगा हेयर केराटिन ट्रीटमेंट

How To Make Sabudana Hair Keratin Treatment: बाल आपकी खूबसूरती में चार-चांद लगाने का काम करते हैं. लेकिन बदलते मौसम में आपके बाल रूखे और बेजान होने लगते हैं ऐसा बालों की नमी खत्म होने की वजह से होता है. इसलिए ऐसे में आप ऑयल मसाज, कंडीशनर या हेयर स्पा आदि का सहारा लेते हैं. लेकिन बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए केराटिन ट्रीटमेंट बेहद फायदेमंद होता है. केराटिन ट्रीटमेंट काफी खर्चीला होता है जिसको बार-बार करा पाना आसान नहीं होता है.

ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर खम खर्चे में साबूदाना हेयर केराटिन ट्रीटमेंट करने की विधि लेकर आए हैं. साबूदाना आपके बालों को अंदरूनी पोषण प्रदान करती है जिससे आपके डैमेज बाल ठीक हो जाते हैं. इतना ही नहीं ये डेंड्रफ का एक रामबाण इलाज है. इससे आपके बाल लंबे, घने और सिल्की हो जाते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Sabudana Hair Keratin Treatment) साबूदाना हेयर केराटिन ट्रीटमेंट कैसे बनाएं....

साबूदाना हेयर केराटिन ट्रीटमेंट बनाने की आवश्यक सामग्री-

साबूदाना 1 कटोरी

चावल का पाउडर 1 बड़ा चम्‍मच

शहद 1 बड़ा चम्‍मच

साबूदाना हेयर केराटिन ट्रीटमेंट कैसे बनाएं? (How To Make Sabubana Hair Keratin Treatment)

साबूदाना हेयर केराटिन ट्रीटमेंट बनाने के लिए आप सबसे पहले साबूदाना लें.

फिर आप इनको रातभर 3 कटोरी पानी में भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप अगली सुबह साबूदाने को कुकर में डालकर अच्छी तरह से उबाल लें.

फिर आप साबूदाने को अच्‍छी तरह से गलाकर मैश कर लें और पतला घोल तैयार कर लेें.

इसके बाद आप चावल को मिक्सी में पीस बिल्कुल महीन पाउडर तैयार कर लें.

फिर आप चावल के पाउडर को साबूदाने के घोल में डालकर मिला लें.

इसके बाद आप इस घोल में शहद डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका साबूदाना हेयर केराटिन ट्रीटमेंट बनकर तैयार हो चुका है.

साबूदाना हेयर केराटिन ट्रीटमेंट कैसे इस्तेमाल करें? (How To Do Sabubana Hair Keratin Treatment)

साबूदाना हेयर केराटिन ट्रीटमेंट को आप बालों में अच्छी तरह से लगा लें.

फिर आप इसको बालों में करीब 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप हल्‍के गुनगुने पानी से वॉश कर लें.

फिर आप बालों को करीब 3 से 5 बार हॉट टॉवल ट्रीटमेंट दें.

इसके बाद आप बालों को नेचुरल तरीके के सुखा लें.

अगर आप हफ्ते में 1 बार बालों को ये ट्रीटमेंट देते हैं तो इससे आपके बाल सिल्‍की हो जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं