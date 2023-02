How To Get Shiny Hair: Kangana Ranaut जैसे स्ट्रॉंग और शाइनी हो जाएंगे बाल, बस हेयर केयर में आजमाएं करी पत्ता

Curry Leaf For Hair: करी पत्ता एक ऐसा पौधा है जिसको आमतौर पर खाने में तड़का लगाने में इस्तेमाल किया जाता है. इससे खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है. वहीं अगर आप चाहें तो करी पत्तों को बालों की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको बालों में करी पत्ता उपयोग करने के तरीके बताने जा रहे हैं. करी पत्ते विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन और जैसे कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. इसलिए करी पत्ता आपकी स्कैल्प को पर्याप्त पोषण प्रदान करता है जिससे आपको बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Ues Curry Leaves For Hair Growth) हेयर ग्रोथ के लिए (Curry Leaf For Hair) करी पत्ता कैसे इस्तेमाल करें.....

करी पत्ते से ऐसे करें बालों की देखभाल ( Curry Leaf For Hair)

हेयर ग्रोथ के लिए

इसके लिए आप एक बाउल में आंवला, बराबर मात्रा में मेथी और करी पत्ता लें. फिर आप इन तीनोें चीजों को मिक्सी में पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. फिर आप इस पेस्ट को स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं. इसके बाद आप इसको करीब 30 से 45 मिनट तक लगाकर गुनगुने पानी से धो लें. करी पत्ता विटामिन सी, बी, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है इसलिए इसके इस्तेमाल से आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है.

डैंड्रफ के लिए

इसके लिए आप सबसे पहले मुट्ठी भर करी पत्तों को मिक्सी में पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. फिर आप इस पेस्ट में दही डालकर मिलाएं. इसके बाद आप इस पेस्ट को अपनी स्कैल्प में अच्छी तरह लगाकर हल्के हाथों की मसाज करें. फिर आप इसको बालों में करीब आधे घंटे तक लगाकर छोड़ दें. इसके बाद आप गुनगुने पानी से हेेयर वॉश कर लें.

करी पत्ते एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए इसको स्कैल्प पर लगाकर डैंड्रफ को दूर करने में मदद मिलती है. वहीं दही स्कैल्प को हाइड्रेट करके डेड सेल्स को हटाती है.

बालों की नेचुरल शाइन के लिए

करी पत्ते का टॉनिक बनाने के लिए आप एक गर्म पैन में, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और मुट्ठी भर करी पत्ते डालें. फिर आप इसको अच्छे से गर्म करके गैस को बंद कर दें. इसके बाद आप तेल को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें. फिर आप इसको छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. तेल गरम करें और गैस बंद कर दें और तेल को सेट होने दें. जब टॉनिक ठंडा हो जाए तो इसे छान लें और बालों में लगाएं. करी पत्ता अमीनो एसिड से भरपूर होता है जोकि बालों को मजबूती और शाइन प्रदान करते हैं.

