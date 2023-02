Mahashivratri 2023 Bhog: महाशिवरात्रि पूजा की थाली में शामिल करें आटे की पंजीरी, भोलेनाथ हो जाएंगे प्रसन्न

How To Make Atta Panjiri: कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है. इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है. इस दिन शिव भक्त पूरे भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हैं और उपवास ग्रहण करते है. इस दिन भक्त जन पूरे दिन फलाहार ग्रहण करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए प्रसाद में आटा की पंजीरी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पंजीरी की भोग में बहुत महत्ता होती है. इसके भोग से भोले बाबा खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पीरी करते हैं. ये स्वाद में भी खूब लजीज होती है साथ पौष्टिकता से भी भरपूर होती है. इसको आप प्रसाद में कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Atta Panjiri) आटे की पंजीरी बनाने की विधि.....

आटे की पंजीरी बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 कप गेहूं का आटा

1 कप पिसी हुई चीनी

1 चम्मच इलायची पाउडर

4 बड़े चम्मच देशी घी

50 ग्राम बारीक कटे हुए

आटे की पंजीरी कैसे बनाएं? (How To Make Atta Panjiri)

आटे की पंजीरी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कढ़ाई लें.

फिर आप इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर गर्म करने के लिए रख दें.

इसके बाद आप इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालें और सुनहरा होने तक भूनकर निकाल लें.

फिर कढ़ाई में फिर से आवश्यकतानुसार घी डालकर पिघलाएं.

इसके बाद आप इसमें आटा डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का भूरा भून लें.

फिर आप इसको एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप इसमें पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपकी आटे की पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

