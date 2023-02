Dudh aur haldi ke fayde: दूध में मिलाकर लगाएं 1 चुटकी हल्दी, वापस लौट आएगी चेहरे की खोई हुई चमक

How to use milk and turmeric for Skin: हर कोई निखरी और दमकती त्वचा पाना चाहता है. ऐसी स्किन पाने के लिए वो न जाने क्या कुछ इस्तेमाल नहीं करते. इसके लिए वो महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर ट्रीटमेंट्स तक का सहारा लेते हैं. ये सारे तरीके महंगे और हार्म फुल केमिकल से भरपूर होते हैं जोकि आपकी स्किन को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए दूध और हल्दी से बने कुछ फेस पैक्स लेकर आए हैं. दूध और हल्दी को पुराने समय से ही स्किन केयर में शामिल किया जाता रहा है.

दूध और हल्दी में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी सारी स्किन प्रॉबलम्स को खत्म कर देते हैं. दूध आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है. वहीं हल्दी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जोकि चेहरे के कील-मुहांसो को दूर करते हैं इससे आपकी रंगत में भी सुधार होता है, तो चलिए जानते हैं (How to use milk and turmeric for Skin) स्किन केयर में दूध और हल्दी कैसे इस्तेमाल करें.....

स्किन केयर में दूध और हल्दी कैसे इस्तेमाल करें (How to use milk and turmeric for Skin)

ग्लोइंग स्किन के लिए

इसके लिए आप ए बाउल में 3 चम्मच दूध, 2 चुटकी हल्दी और 1/2 चम्मच शहद डालें. फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पैक बना लें. इसके बाद आप इसको चेहरे पर अच्छे से लगाएं आप करीब 5 मिनट बाद धो दें. इससे आपका फेस पहले से ज्यादा सॉफ्ट और रिफ्रेशिंग नजर आएगा. साथ ही इससे आपको नेचुरल ग्लों पाने में भी मदद मिलती है.

पिंपल्स के लिए

इसके लिए आप एक बाउल में दूध, हल्दी और बेसन मिलाकर पैक बना लें. फिर आप इसको अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से लाकर करीब 5 मिनट बाद वॉश कर लें. इससे आपके चेहरे के कील-मुहांसे और टैनिंग को हटाने में मदद मिलती है. साथ ही इससे चेहरे में निखार भी आता है.

टैनिंग हटाने के लिए

इसके लिए आप एक बाउल में मुल्तानी मिट्टी और दूध डालकर पेस्ट तैयार करें. फिर आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाकर सुखाएं. इसके बाद आप गुनगुने पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें. इससे स्किन पर जमा टैनिंग दूर होगी. साथ ही इससे आपको कोमल और चमकदार त्वचा पाने में भी मदद मिलेगी.

गोरी त्वचा के लिए

इसके लिए आप एक बाउल में दूध, हल्दी और चंदन डालकर पैक बना लें. फिर आप इस पैक को अच्छे चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं. इसके बाद आप इसको अच्छे से सुखाकर धो दें. इससे आपके चेहरे की रंगत में सुधार होता है. इसके साथ ही इससे चेहरे पर गोल्डन ग्लो भी आता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

