How to use ghee on face: चेहरे पर रोजाना ऐसे करें घी की मसाज, दाग-धब्बे हो जाएंगे दूर और मिलेगा Kiara Advani जैसा ग्लो

How to use ghee on face: घी एक डेयरी प्रोडक्ट है जोकि मलाई की मदद से तैयार किया जाता है। घी से आपके खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। इतना ही नहीं घी खाने से आपको कई सेहत लाभ प्रदान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी के इस्तेमाल से आप एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको एक बेहतर स्किन पाने के लिए घी का इस्तेमाल करने के तरीके बताने जा रहे हैं।

घी में विटामिन ए, डी, ई, के और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जैसे गुण मौजूद होते हैं। इससे आपकी स्किन से अशुद्धियों को दूर करने में मदद मिलती है जिससे आप दाग-धब्बे, पिंपल्स (Pimples) और डार्क सर्कल्स जैसी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। साथ ही इससे आपको कोमल और चमकदार त्वचा प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं चेहरे पर घी का इस्तेमाल (How to use ghee on face) कैसे करें-

चेहरे पर कैसे इस्तेमाल करें घी? (how to use ghee on face)

हल्दी और घी

इसके लिए आप सबसे पहले एक बाउल में आवश्यकतानुसार घी और आधा चम्मच हल्दी डालें। फिर आप इनको अच्छी तरह से मिलाकर अपने फेस पर अच्छी तरह से लगाएं। इसके बाद आप इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक लगाकर धो लें। इससे आपके फेस की टैनिंग और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। साथ ही चेहरे में निखार भी आ जाता है।

बेसन और घी

इसके लिए आप एक बाउल में 2 चम्मच घी, एक चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी और नींबू की कुछ बूंदे डालें। फिर आप इसको अच्छी तरह से मिलाकर फेस पैक बना लें। इसके बाद आप इस फेस पैक (Face Pack) को फेस पर अच्छे से लगाएं। फिर आप इसको करीब 15 मिनट तक लगाकर धो लें। इस फेस पैक को लगाने से आपकी पिग्मेंटेशन या झाइयों की समस्या दूर हो जाती है।

केसर और घी

इसके लिए आप एक बाउल में एक से डेढ़ चम्मच घी लें। फिर आप इसमें 3-4 केसर के छल्ले डालकर मिला लें। फिर आप इसको थोड़ी देर तक रख दें और इसके बाद आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगाएं। फिर आप इसको फेस पर लगभग 20 मिनट तक लगाएं और धो दें। घी में एंटी-एजिंग गुण पाए जाते हैं इसलिए इस फेस पैक के इस्तेमाल से झुर्रियों को कम करने में मदद मिलती है।

सादा घी

इसके लिए आप अपने हथेली पर थोड़ा सा घी लगाकर चेहरे की हल्के हाथों से मसाज कर लें। अगर आप रात को सोने से पहले आंखों के नीचे लगाकर मसाज करते हैं तो इससे दार्क सर्कल्स की समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ ही इससे आपको ग्लोइंग स्किन प्रदान होती है।



फेस पर घी लगाने के लाभ | Benefits Of Applying Ghee On Face

फेस पर घी लगाने से स्किन में नेचुरल निखार आने लगता है।

घी एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होता है इसलिए इसके उपयोग से झुर्रियों को कम किया जा सकता है।

फेस पर होने वाली खुजली से भी घी निजात दिला सकता है।

सर्दियों की रूखी-सूखी त्वचा को दूर करने के लिए भी घी बेहद कारगर होता है।

कटे-फटे होठों की को दिक्कत दूर करने में घी बेहद उपयोगी होता है।

डार्क सर्कल्स को दूर करने में भी घी एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है।

चेहरे के मुंहासे और निखान हटाने में भी घी काफी लाभकारी होता है।

घी फेस की झाइयों को हल्की करने में भी मददगार होता है।