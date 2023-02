High Ammonia Foods: सावधान! ये 5 फूड बर्बाद कर देते हैं लिवर और किडनी, खतरनाक स्तर का होता है अमोनिया

Foods that are High in Ammonia: अगर सेहत का ख्याल रखना है तो डाइट पर कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर डाइट खराब होगी तो शरीर की हालत बिगड़ती चली जाएगी. आमतौर पर कई चीजों में अमोनिया का इस्तेमाल होता है. चीजों को साफ करने के लिए फैक्ट्रियों में इसका उपयोग होता है. फर्श की सफाई भी इसी से की जाती है. लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि फूड प्रोडक्ट्स में भी अमोनिया पाया जाता है. सबसे ज्यादा ये प्रोसेस्ड मीट में पाया जाता है. लेकिन कई ऐसी सब्जियां भी हैं, जिनमें अमोनिया पहले से मौजूद रहता है. अगर इनका ज्यादा सेवन किया जाए तो ये शरीर को बर्बाद कर सकती हैं.

अगर अमोनिया का लेवल एक सीमित मात्रा में हो तो किडनी और लिवर उसका खात्मा कर देते हैं. लेकिन अगर स्तर ज्यादा है तो यह दिमाग, किडनी के अलावा लिवर को नुकसान पहुंचाता है. इससे ज्यादा सर्दी और खांसी होती है. स्किन पर रेशेज आ जाते हैं. ज्यादा अमोनिया शरीर में जाने पर दम फूलने के साथ-साथ सांस लेने में भी दिक्कत होती है.

इन फूड्स में होता है हाई अमोनिया

प्याज

प्याज बड़े चाव से खाई जाती है. लेकिन 100 ग्राम प्याज में 0.027 ग्राम अमोनिया होता है. हालांकि यह बहुत कम लेवल है लेकिन जल्दी-जल्दी प्याज खाने से यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है.

आलू के चिप्स

इसमें अमोनिया पाया जाता है. पैकेटबंद चीजों में अमोनिया की मात्रा कम होती है. 100 ग्राम आलू के चिप्स में अमोनिया का स्तर 0.024 ग्राम होता है. लेकिन ज्यादा मात्रा में इसको खाने से अमोनिया लेवल बढ़ सकता है.

मीट के उत्पाद

जो चीजें मीट को प्रोसेस्ड करके बनाई जाती हैं, उनमें अमोनिया लेवल काफी हाई होता है. पिज्जा, सैंडविच, पास्ता और सलाद में सलामी मीट मिलाया जाता है. लिहाजा इनका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए.

पीनट्स बटर

करीब 100 ग्राम पीनट बटर में अमोनिया का लेवल 0.049 ग्राम होता है. इसमें जो अमोनिया होता है, वह भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है.

चीज

इसमें बहुत मात्रा में अमोनिया पाया जाता है. यह सैंडविच, बर्गर, पिज्जा और प्रोसेस्ड फूड में उपयोग होता है. अमोनिया सबसे ज्यादा सैचुरेटेड ब्लू चीज में मिलता है.