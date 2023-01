How To Use Raw Milk For Frizzy Hair: कच्चे दूध से दूर होती है फ्रिजी हेयर की समस्या, बस इस तरह से करना होगा इसतेमाल

How To Use Raw Milk For Frizzy Hair: हर कोई लंबे और घने बालों की चाहते रखता है क्योंकि आपके बाल आपकी पर्सनेलिटी में चार-चांद लगाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए बालों में कच्चा दूध लगाने के तरीके और फायदे लेकर आए हैं. कच्चा दूध कैल्शियम, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, विटामिन ए, डी और ई जैसे गुणों से भरपूर होता है इसलिए ये आपके बालों में एक माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है. कच्चा दूध स्कैल्प की फ्लेकी स्किन की समस्या को दूर करता है. इसके साथ ही इससे आपको लंबे, घने, कोमल और मजबूत बाल प्राप्त होते है, तो चलिए जानते हैं (How To Use Raw Milk For Frizzy Hair) बालों पर कच्चा दूध कैसे इस्तेमाल करें....

बालों में कच्चा दूध कैसे इस्तेमाल करें (How To Use Raw Milk For Frizzy Hair)

दूध और शहद

इसके बाद आप एक बाउल में कच्चे दूध के साथ 1-2 चम्मच शहद (Honey) डालकर मिला लें. फिर आप इसको बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छे से लगा लें. इसके बाद आप इसको लगभग 1 घंटे तक लगाकर बालों को धो लें.

दूध से बालों को धोएं

इसके लिए आप सबसे पहले बालों को कंघी करके अच्छे से सुलझा लें. फिर आप एक छोटे बाउल में दूध लें। इसके बाद आप इस दूध को बालों में अच्छे से लगाकर मसाज कर लें. फिर आप इसको करीब आधा घंटा लगाकर धो लें.

दूध और केला

इसके लिए आप एक बाउल में दूध में केला डालकर अच्छी तरह से मैश कर लें. फिर आप इस पेस्ट को बालों पर अच्छे से लगाएं. इसके बाद आप इसको करीब 20 से 25 मिनट तक लगाकर धो लें. अगर आप ताहें तो इस हेयर मास्क (Hair Mask) में शहद भी डाल सकते हैं। इससे आपके बाल कोमल और चमकदार बनते हैं.