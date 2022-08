Relationship Tips: पार्टनर से हो गया है ब्रेकअप? तो इस तरह से संभाले खुद को

How To Get Over A Relationship Breakup: किसी भी रिश्ते के टूटने के बाद थोड़े समय के लिए खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर आप किसी के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनसे अलग होकर रिश्ते से बाहर निकलना आसान नहीं होता है. ये स्थिति आपको कई दिन तक परेशान कर सकती है. ऐसे में कुछ ऐसे रूटीन हैं जिन्हें अपनाने से आपको रिश्ते से बाहर निकलने में मदद मिल सकती हैं. चलिए हम यहां आपको कि ब्रेकअप होने के बाद आप किस तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं?

ब्रेकअप के बाद इस तरह से संभाले खुद को-

नई चीजें सीखें-

रिलेशनशिप से बाहर निकलने के के बाद खुद को बिजी रखने के लिए आप नई-नई चीजें सीथ सकते हैं ये चीजें आपको जिदंगी जीने का नया नजरिया देंगी. नहीं चीजें सीखने से आपको अपने पुराने रिश्ते को भूलने में आसानी होगी. वहीं नई चीजें सीखने से आपका मन बदलेगा और पुराने रिश्ते को भूलने में भी आसानी होगी.

घूमने जाएं-

पुराने रिलेशन में रहने के कारण कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं घूमने जाने का प्लान काफी लंबे समय से कर रहे हों लेकिन जा नहीं पा रहे हों. ऐसे में अब आपको खुद के लिए समय मिला है तो आप आराम से अपनी मनपसंद जगह घूम सकते हैं. घूमने से आपके मन को शांति मिलेगी.

दोस्तों से मिलें-

रिश्ते में रहने के कराण कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पुराने दोस्तों से मिलने के प्लान को कई बार कैंसल कर चुके होते हैं. ऐसे में अप आपके पास समय है अपने पुराने दोस्तोों के साथ अच्छे से मिलने और मौज-मस्ती करने का. इसलिए अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप अने स्कूल और कॉलेज के दिनों में वपस चलें जाएं. अपने पुराने दोस्तों से मिले और अपना मूड फ्रेश करें. ऐसा करने से भी आपको हल्का लगेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर