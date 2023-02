How To Repair Cracked Heels: ओट्स में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, एड़ियों से डेड स्किन आसानी से हो जाएगी रिमूव

How To Make Oats Heel Scrub: ओट्स एक ऐसा अनाज है जिसको जई के नाम से भी जाना जाता है. इसकी खासियत ये है कि ओट्स ग्लूटन फ्री होता है. इसलिए ओट्स को लोग वजन घटाने के दौरान अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं. इसके अलावा ओट्स कई ऐसे गुणों से भरपूर होता है जोकि आपको कई सेहत लाभ प्रदान करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ओट्स आपकी फटी हुई एड़ियों को भी हील करने में मदद कर सकता है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए ओट्स हील स्क्रब लेकर आए हैं. ओट्स स्किन को एक्सफोलिएट करता है जिससे आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में मदद मिलती है. साथ ही इससे आपको कोमल और मुलायम एड़ियां पाना आसान हो जाता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Oats Heel Scrub) ओट्स हील स्क्रब बनाने की विधि.....

ओट्स हील स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री-

एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्‍मच

ओट्स का पाउडर 1 बड़ा चम्‍मच

ओट्स हील स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Oats Heel Scrub)

ओट्स हील स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें ओट्स का पाउडर और एलोवेरा जेल डालें.

इसके बाद आप इन दोनों को आपस में अच्छी चरह से मिलाकर पेस्ट बना लें.

अब आपका ओट्स हील स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है.

कैसे करें ओट्स हील स्क्रब? (How To Apply Oats Heel Scrub)

ओट्स हील स्क्रब को लगाने से पहले आप अपने पैरों को साफ कर लें.

फिर आप तैयार स्क्रब को अपनी एड़ियों पर अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप करीब 5 से 7 मिनट तक एड़ियों को स्‍क्रब करें.

फिर आप अपने पैरों को किसी साफ कपड़े से पोंछकर लें.

इसके बाद आप अपने पैरों को गर्म पानी में थोड़ी देर तक डुबोकर बैठ जाएं.

फिर आप प्‍यूमिक स्‍टोन की मदद से पैरों को थोड़ा सा स्‍क्रब कर लें.

इसके बाद आप पैरों को पोंछकर कोकोनट ऑयल लगाकर सो जाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

