आबादी से 200 मीटर दूर ले गए विमान, पैराशूट से कूदकर बचाई जान; पायलट की जांबाजी की कहानी

Mig-29 Crash: भारतीय एयरफोर्स का मिग-29 विमान सोमवार को तकनीकी खराबी आने के कारण आगरा में क्रैश हो गया. गनीमत यही कि सही वक्त पर पायलट ने प्लेन से कूदकर जान बचाई. हादसे के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. इस विमान ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी और यह एक एक्सरसाइज के लिए आगरा जा रहा था. लेकिन तभी यह हादसा हो गया.

लेकिन प्लेन में आई खराबी के बीच उसे आबादी वाले इलाके में क्रैश होने से बचाना भी पायलट के लिए एक चुनौती थी. फाइटर जेट पूरी तरह पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था. अब बस चंद ही सेकंड थे. खुद को बचाने और फाइटर जेट को आबादी वाली जगह से दूर ले जाने के लिए. तुरंत फैसला लेने का वक्त था. दिल और दिमाग पर खुद की जान बचाने से ज्यादा, फाइटर प्लेन को आबादी वाली जगह से दूर ले जाने का जूनून.

VIDEO | Indian Air Force's MiG-29 fighter jet, which took off from Adampur in Punjab, crashes near Agra. The pilot and co-pilot ejected safely from the plane. Details awaited.

