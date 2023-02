Glowing Skin: किचन में मौजूद इस 1 चीज से पाएं Samantha Ruth Prabhu जैसा जादुई निखार

How To Make Wheat Flour Face Mask: हर कोई चाहता है उसकी स्किन हमेशा तरोताजा और निखरी हुई नजर आए. लेकिन आज के समय की लाइफस्टाइल, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण के चलते आपकी स्किन डल और खराब होने लगती है. ऐसे में आपको स्किन की खास देखभाल करने की आवश्यकता होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए गेंहू के आटे की मदद से फेस मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं.

गेंहू के आटे में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी सेहत के साथ-साथ स्किन को भी ढेरों लाभ प्रदान करता है. चेहरे पर गेंहू के आटे के उपयोग से आपकी डेड स्किन आसानी से रिमूव हो जाती है. इसके साथ आटा फेस मास्क की मदद से आपकी दबी हुई रंगत को भी सुधारने में मदद मिलती है जिससे आपको नेचुरल ग्लो प्राप्त होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Wheat Flour Face Mask) गेंहू आटा फेस मास्क बनाने की विधि.....

गेहूं आटा फेस मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री-

4 चम्मच गेहूं का आटा (दरदरा पिसा हुआ)

मेथी दाना 1 चम्मच

हल्दी 1 चम्मच

गेहूं आटा फेस मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Wheat Flour Face Mask)

गेहूं आटा फेस मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले आप एक कटोरा लें.

फिर आप इसमें पानी लें और मेथी दाना को भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप मेथी दाना से थोड़ा सा पानी निकालें और मिक्सी मेे दरदरा पीस लें.

फिर आप दरदरे पिसे मेथी दाना में हल्दी, दरदरा पिसा आटा डालकर अच्छे से मिलाएं.

इसके बाद आप इस मिक्चर को करीब 5 मिनट तक रखकर छोड़ दें.

अब आपका गेंहू आटा फेस मास्क बनकर तैयार हो चुका है.

गेहूं आटा फेस मास्क कैसे इस्तेमाल करें? (How To Use Wheat Flour Face Mask)

गेहूं आटा फेस मास्क को लगाने से पहले चेहरे को धोकर पोंछ लें.

फिर आप तैयार मास्क को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप इसको करीब 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर सुखाएं.

फिर आप हल्के हाथों से चेहरे को रगड़ते हुए मास्क को हटा लें.

इसके बाद आप साधारण पानी की मदद से चेहरे को धोकर साफ कर लें.

फिर आप एक सॉफ्ट टॉवल की मदद से चेहरे को पोंछकर साफ कर लें.

इसके बाद आप सबसे पहले चेहरे पर स्किन टोनर अप्लाई करें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस फेस मास्क को सप्ताह में 1 बार जरूर इस्तेमाल करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

