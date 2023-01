Chicken Cooking: पकाने से पहले चिकन धोने की करते हैं गलती, तुरंत कर दें बंद वरना शरीर बन जाएगा बीमारियों का घर

Why You Should Not Wash Chicken: बिना धोए ही चिकन को पकाना ज्यादा बेहतर है. यह तरीका सबसे सेफ माना गया है. लेकिन अधिकतर लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं होता. एक नई स्टडी में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.