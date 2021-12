नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मल्टीप्लेक्स (Multiplex Movie Theatres) में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर नहीं करने का ऐलान किया है. UAE की सरकार अब फिल्मों में सेंसरशिप के बजाय उन्हें 21 प्लस रेटिंग में रिलीज करेगा. UAE में अब पारंपरिक इस्लामिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवेदनशील दृश्यों को काटने के बजाय, उसे 21 प्लस रेटिंग दी जाएगी.

UAE के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा, 'फिल्मों को अब उनके अंतरराष्ट्रीय संस्करण के अनुसार सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा.' जबकि इससे पहले UAE में एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में (Adult Content Censorship) नियमित रूप से कट या एडिट की जाती रही हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक UAE का ये फैसला भी अहम है क्योंकि वह भी सऊदी की तरह तेल पर आधारित अपनी इकॉनमी को दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट करना चाहता है. ताकि सिर्फ कच्चे तेल के निर्यात पर टिकी अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके.

The Media Regulatory Office announced the inscribed of the 21+ for the age classification categories for cinema films. pic.twitter.com/NO5WxZveZy

