अमेरिकन एयरलाइंस की सभी उड़ानें रोकी गईं, क्रिसमस ईव पर अचानक फैसले से एयरपोर्ट्स पर हड़कंप

American Airlines News: दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइंस अचानक ठप पड़ गई. उसे अमेरिका में अपनी सभी उड़ानें रोकनी पड़ीं. क्रिसमस ईव के मौके पर 'तकनीकी दिक्कत' की वजह से एयरलाइन को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा. अपने बयान में सारी फ्लाइट्स 'ग्राउंडेड' किए जाने की साफ वजह नहीं बताई है. सोशल मीडिया पर यूजर्स को जवाब में कंपनी यह भी नहीं बता रही कि समस्या कब दूर होगी. कई एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान हैं, उन‍के विमानों को वापस टर्मिनल पर ले जाया जा रहा है.

लुढ़के अमेरिकन एयरलाइंस के शेयर

फेस्टिव सीजन में एयरलाइन का ऐसा करना उसकी ब्रैंड वैल्यू के साथ-साथ इनवेस्टर्स को भी तगड़ी चपत दे रहा है. प्री-मार्केट ट्रेडिंग में अमेरिकन एयरलाइंस के शेयर 3.8 प्रतिशत तक गिर गए. अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की वेबसाइट सिर्फ यही बता रही है कि कंपनी ने सभी उड़ानें रोकने की रिक्वेस्ट की है.

At present, we don't have an exact timeframe. Rest assured, our team is working on getting you back on track as soon as possible. We appreciate you hanging in there with us!

— americanair (@AmericanAir) December 24, 2024