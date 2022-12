FIFA World Cup कवर कर रहे अमेरिकी पत्रकार की मौत, भाई ने लगाया बड़ा आरोप

US Journalist Grant Wahl: LGBTQ के समर्थन में रेनबो शर्ट पहनकर फीफा वर्ल्ड कप कवर कर रहे वाहल ग्रांट (48) की मौत पर उनके भाई एरिक ग्रांट ने बड़ा आरोप लगाया है. खबर है कि शुक्रवार को लुसैल आइकोनिक स्टेडियम में अर्जेंटीना और नीदरलैंड का मैच चल रहा था. मैच के बीच में ग्रांट वाहल अपनी जगह से गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है.

ग्रांट के भाई ने कही ये बात

आपको बता दें कि LGBTQ समुदाय के समर्थन में पिछले महीने जब ग्रांट के रेनवो टी पहनकर फुटबॉल स्टेडियम में एंट्री लेने की कोशिश की थी तब ग्रांट को हिरासत में ले लिया गया था. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया था. ग्रांट के भाई एरिक ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कहा कि मेरी वजह से मेरे भाई ने वर्ल्ड कप में रेनबो शर्ट पहनी थी. वह बिलकुल सेहतमंद था. मैं एक गे हूं. मेरे भाई ने बताया था कि उनको धमकियां मिल रही थी. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है. ऐसा लग रहा है उसकी मौत नहीं हुई बल्कि किसी ने उसकी हत्या की है. बता दें कि एरिक ग्रांट अमेरिका के वाशिंगटन में रहते हैं.

