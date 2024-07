Canada Hindu Temple: कनाडा में एक और हिंदू मंदिर को बनाया गया निशाना, दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे

Canada Hindu Temple Targeted: कनाडा में एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिख दिए गए. नेपियन से भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने बताया कि एडमोंटन में BAPS स्वामीनारायण मंदिर को मंगलवार सुबह निशाना बनाया गया. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से हिंदू कनाडाई चिंतित हैं.

घटना के बाद, कनाडा में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने क्षतिग्रस्त मंदिर की तस्वीर पोस्ट की और 'एडमॉन्टन में BAPS मंदिर में हिंदू विरोधी नारों और बर्बरता की कड़ी निंदा की.'

The Hindu temple BAPS Swaminarayan Mandir in Edmonton is vandalized again. During the last few years, Hindu temples in Greater Toronto Area, British Columbia and other places in Canada are being vandalized with hateful graffiti.

Gurpatwant Singh Pannun of Sikhs for Justice last… pic.twitter.com/G0a8ozrrHX

— Chandra Arya (@AryaCanada) July 23, 2024