WATCH: टेक ऑफ से ठीक पहले प्लेन से भाग निकला भालू, उड़ान में हुई देरी, इराकी पीएम ने दिए घटना के जांच के आदेश

Dubai International Airport: इराक के प्रधानमंत्री ने एक विचित्र घटना की जांच के आदेश दिए हैं. दुबई एयरपोर्ट से प्रस्थान करने से ठीक पहले एक भालू इराकी विमान में अपने पिंजरे से निकलने में कामयाब रहा. इस घटना की वजह से न केवल उड़ान में देरी हुई बल्कि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की भील झड़ी लग गई.

इराकी एयरवेज़ ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा कि भालू निकल जाने में उसकी कोई गलती नहीं है. एयरलाइन के मुताबिक उसके चालक दल ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों के साथ सहयोग किया. एयरलाइन ने कहा कि भालू को बगदाद से दुबई ले जाया जा रहा था.

A bear collar came out of the cargo cage on the Dubai-Baghdad flight and caused a delay in the flight. pic.twitter.com/SMpfyV3eEU

