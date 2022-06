Trending News: भारत की भेल पुरी के स्वाद ने विदेश में गाड़े झंड़े, ट्विटर पर इस वजह से हुई ट्रेंड

Trending News: मसालेदार, चटपटी भेल पुरी के लिए हर भारतीय के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है. इसमें कोई शक नहीं कि हर भारतीय के लिए यह एक मुख्य और फेवरेट स्नेक्स है. यह एक आसानी से बनने वाला क्रंची, हेल्दी और समय को बचाते हुए आपकी भूख को शांत करती है! लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हमारा स्ट्रीट फूड मास्टरशेफ लेवल का व्यंजन बन गया है? हां यह सच है, ऑस्ट्रेलियाई मास्टरशेफ के जजों ने इसे पसंद किया और इसके गजब के स्वाद की तारीफों के पुल भी बांधें.

ट्विटर पर छाई इंडिया की भेल पुरी

मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया की एक कंटेस्टेंट सारा टॉड द्वारा शो में स्नैक के तौर पर भेल पुरी बनाने के बाद, भेल पुरी ट्विटर पर चर्चा का विषय बन गई है. इस कंटेस्टेंट ने बहुत ही सामान्य भारतीय व्यंजन बनाया और जज इसे खाकर इसलिए चौंक गए क्योंकि इसके हर निवाले में बहुत सारे स्वाद हैं.

सेलिब्रिटी शेफ हैं सारा

एक भारतीय ऑस्ट्रेलियाई और एक सेलिब्रिटी शेफ सारा ने यह डिश इस शो में बनाई थी. शो के इस 16 वें सीजन में सारा कुछ भारतीय व्यंजनों के साथ जजों के दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं. सारा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पूरी कहानी शेयर की. शो से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए, उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में यह भी लिखा कि कैसे जजों ने उन्हें 10 मिनट में स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए कहा और उनके दिमाग में जो पहला नाम आया वह भेल पुरी का था.

They literally go Gaga over most basic ass Indian recipes. It's really hilarious tbh. https://t.co/ZcujCyWnwk — STAR (@AmitGame7) June 9, 2022

So basically we are having a masterchef level dish every evening at just Rs.20 https://t.co/rzgRjwQaKQ — Sayan Paul (@paulsayan13) June 9, 2022

i will always laugh at panta bhaat being made at the finale or something of the show Its literally the last resort means to make sure that leftover rice doesn’t go to waste at home https://t.co/7yKAU97vlG — Pri_C. Summer hate account (@ShhMainHoon) June 10, 2022

Someone made Bhel Puri in Masterchef Australia and the judges were like—

‘You packed such complex flavours into this and the raw onions were amazing and how did you manage to do this in 10 minutes!!!’ — Pratyasha Rath (@pratyasharath) June 8, 2022

सारा ने क्यों चुनी भेल पुरी?

सारा ने बताया कि उन्होंने यही डिश क्यों चुनी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'ऐसा कहा जाता है कि पफ्ड चावल (मुरमुरा) को गीला होने से बचाने के लिए खाने से ठीक पहले एक असली भेल पुरी में डाला जाना चाहिए. हमें बस इतना करना है कि स्वाद को अपना काम करने दें. मास्टरशेफ में 10 मिनट की चुनौती के लिए बिल्कुल सही, है ना? जिगी, चटपटा और थोड़ा तीखा! #MasterChef #Masterchefau #recipes #recipe #sarahtodd''. दूसरी सबसे अच्छी डिश, शानदार परिणाम.'

आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए कठिन

हम सभी जानते हैं कि भेल पुरी कितनी आसानी से तैयार की जा सकती है, लेकिन यह जजों और आस्ट्रेलियाई लोगों के यह एक जटिल व्यंजन लगा. सारा द्वारा अपनी कहानी साझा करने के बाद, जज की प्रतिक्रियाओं और मास्टरशेफ में भेल पुरी को देखकर देसी इंटरनेट पर छा गया. कुछ ने तैयारी के समय का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारतीय बेल पुरी विक्रेता इसे 1 मिनट में तैयार कर देगा, जबकि अन्य ने कहा कि वे हर शाम केवल 20 रुपये में मास्टरशेफ स्तर की डिश बना रहे हैं.

