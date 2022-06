VIRAL NEWS: नशे की हालत में शख्स ने किया ऐसा काम, 11 हजार से कमाए 20 लाख रुपये

VIRAL NEWS: लोग ज्योतिषी के पास जाकर एक ही बात जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत में अचानक धन की बरसात कब और कैसे होगी. लेकिन एक शख्स की जिंदगी में नशे की धुत हालत में ऐसा काम कर दिया कि उसकी किस्मत के सितारे चमक गए. उस शख्स ने दोस्तों के साथ बियर पी और अपने 11 हजार रुपये से 20 लाख रुपये बना लिए. इस शख्स के इंटरव्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

ये शख्स ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, जिसका नाम जारोड (Jarrod) है. जारोड के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो अब लोगों को किस्मत पर भरोसा करने पर मजबूर कर रहा है. क्योंकि जारोड ने हॉर्स रेसिंग में एक ऐसे घोड़े पर दांव लगाया जिसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी. लेकिन इस दांव से उनके पैसे हजार गुना बढ़ गए.

Hilarious 'interview of the year’ sees punter win 20,700 after putting all his money on horse he bought when drunk https://t.co/H6yKMIcn6u

— Irish Sun Sport (@IrishSunSport) June 10, 2022