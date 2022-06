Shocking Picture of Mars: मंगल ग्रह पर दिखी दो हाथों जैसी विचित्र आकृति, सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

Shocking Picture of Mars: नासा के रोवर क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर कुछ विचित्र लेकिन अद्भुत रॉक पिलर की तस्वीर क्लिक की है. लाल ग्रह पर ये मुड़ी हुई चट्टानें 15 मई को लंबे समय से चल रहे रोवर द्वारा खोजी गई थीं. यह रोवर 6 अगस्त को ग्रह पर अपना पहले दशक का काम भी पूरा करने वाला है. यह नियमित रूप से पृथ्वी पर मंगल की तस्वीरें भेजता रहा है.

इन लाल चट्टानों की छवि मिशन के सोल (मंगल ग्रह दिवस) 3474 पर ली गई थी. ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति की खोज करने वाले एक शोध संगठन, SETI संस्थान ने ट्विटर पर कहा, 'स्पाइक्स सबसे अधिक संभावना है कि ये तलछटी चट्टान प्राचीन फ्रैक्चर की सीमेंटेड फिलिंग हो.' संस्थान ने कहा कि तलछटी चट्टान आमतौर पर रेत और पानी की परतों से बनती है, लेकिन बाकी चट्टान की विशेषता नरम सामग्री से बनी थी और नष्ट हो जाने वाली थी. हालांकि ये अजीब आकार ग्रह के हल्के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी बन सकते हैं.

#PPOD: Here is another cool rock at Gale crater on Mars! The spikes are most likely the cemented fillings of ancient fractures in a sedimentary rock. The rest of the rock was made of softer material and was eroded away. : @NASA @NASAJPL @Caltech #MSSS fredk, acquired on May 17. pic.twitter.com/RGfjmRBfI7

— The SETI Institute (@SETIInstitute) May 26, 2022