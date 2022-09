Vampires: खून चूसने वाले वैंपायर हकीकत में होते थे? पोलैंड के रिसर्च ने सभी को कर दिया दंग

Vampire Viral Pics: वैंपायर पर कहनी.. फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आती हैं. हॉलीवुड में वैंपायर पर आधारित कई फिल्में सामने आ चुकी हैं. इनमें से कई फिल्में सुपरहिट भी हुई हैं. लेकिन वैंपायर के इतिहास के बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं. इस बीच पोलैंड में रिसर्चर्स को 17वीं सदी का एक अवशेष हाथ लगा है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे वैंपायर का अवशेष बताया जा रहा है. रिसर्च से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

पोलैंड में मिली महिला वैंपायर?

शोधकर्ताओं ने 17वीं शताब्दी के एक कथित 'महिला वैंपायर' के अवशेषों की खोज की है. पोलैंड में निकोलस कोपरनिकस विश्वविद्यालय की एक स्टडी में इसके खोज का दावा किया गया है. शोधकर्ताओं की टीम के हाथ ऐसा कंकाल हाथ लगा है जो वैंपायर के कभी वजूद में होने की बातों को बल दिया है.

अजीबोगरीब कंकाल से सनसनी

कंकाल के एक पैर की अंगुली में हथकड़ी बांधी गई थी और उसके गले में एक दरांती लपेटी गई थी. वे सभी सावधानियां जो सैकड़ों साल पहले उन लोगों द्वारा बरती जातीं थीं, जिन्हें डर था कि मृतक उठ सकता है. मान्यता है कि वैंपायर को दफन करने से पहले उसकी गर्दन पर दरांती रख दी जाती थी, क्योंकि जब भी वह उठे तो उसकी गर्दन कट जाए. और ऐसी भी मान्यता है कि उंगली में ताला बांधने से वैंपायर कभी वापस नहीं आते.

17वीं शताब्दी का है कंकाल

द फर्स्ट न्यूज के अनुसार, 17 वीं शताब्दी की आबादी ने सामने वाले दांतों के कारण महिला को खून चूसने वाली महिला वैंपायर समझा होगा. जिसकी वजह से उसे मारकर पुराने तौर तरीकों को अपनाते हुए दफन किया गया. यह अजीबोगरीब अवशेष 17 वीं शताब्दी के कब्रिस्तान में एक मकबरे के नीचे पाया गया है.

The remains of a female “vampire" have been discovered in 17th-century graveyard by archeologists in Poland. pic.twitter.com/tzuScD5eO5

— Daily Loud (@DailyLoud) September 3, 2022