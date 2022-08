Watch: प्रचार के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के सवालों पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति, गुस्से में कर डाली ये हरकत

Brazil Presidential Election: ब्राजील (Brazil) में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. ऐसे में इन दिनों वहां चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है. गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी घटना हुई, जो न केवल ब्राजील में बल्कि दुनियाभर में सुर्खियां बनीं. दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हाथापाई कर दी. उन्होंने उसका फोन भी छीनने की कोशिश की. यह सबकुछ तब हुआ जब, उस शख्स ने वीडियो शूट करते हुए राष्ट्रपति को "बम" और "कायर" करार दिया और उनसे सवाल भी किया.

सवाल सुनकर भड़क जाते हैं राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन के बाहर तकरार के इस वीडियो में बोल्सोनारो हेकलर को पकड़कर उसका फोन छीनने की कोशिश करते दिख रहे हैं. वीडियो में वह शख्स राष्ट्रपति को दूर-दराज़ वाला नेता बताते हुए उनकी आलोचना करते दिख रहा है. एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस शख्स की पहचान विल्कर लियो के रूप में हुई है. वह खुद को एक वकील बताता है. वह सैन्य उत्साही और पॉलिटिक्स जंकी है. टिकटॉक पर उसके 127,000 फॉलोअर्स हैं. राष्ट्रपति के प्रचार के दौरान वह एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और उनके आते ही राष्ट्रपति से सवाल करता है कि "सेंट्राओ" के साथ आपने सेना क्यों जॉइन की. दरअसल, "सेंट्राओ" पार्टियों का एक गठबंधन है जो भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए जाना जाता है. उसने उन कानूनों पर हस्ताक्षर किए भी सवाल किए जो याचिका को लिमिट करते हैं. अक्सर इनका इस्तेमाल भ्रष्टाचार विरोधी जांच में उपयोग किया जाता है.

Abuso de Poder: Jair Bolsonaro tenta restringir a liberdade de expressão de YouTuber

Jair Bolsonaro abusando do seu poder, tento restringir a liberdade de expressão, ao tentar pegar o celular do YouTuber que o chamou de Tchutchuca do Centrão e questionava no Palácio do Alvorada. pic.twitter.com/tYuj3WGmt6

— Fllics (@fllics) August 18, 2022