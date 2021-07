Corona Vaccine लगवा चुके ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री Sajid Javid हुए संक्रमित, खुद ट्वीट कर कही दी जानकारी

लंदन: ब्रिटेन (Britain) के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद (Sajid Javid) ने शनिवार को कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित (Corona Positive) हो गए हैं. उनमें बीमारी के हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसके चलते उन्होंने खुद को घर पर ही क्वारंटीन (Quarantine) कर लिया है.

जाविद ने ट्वीट किया, ‘आज सुबह मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया. मैं अपनी RT-PCR जांच के नतीजे का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन सौभाग्य से मैंने टीके (Corona Vaccine) की दोनों खुराक ले ली थीं और लक्षण हल्के हैं.’ उन्होंने लिखा, ‘यदि आपने टीका नहीं लगवाया है तो कृपया टीकाकरण कराने के लिए आगे आएं.’ वर्ष 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए थे.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021