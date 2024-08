भारत पर परमाणु हमले की धमकी, की नस्लीय टिप्पणी, ब्रिटिश यू-ट्यूबर के बयान पर मचा बवाल

British Youtuber: ब्रिटेन के एक यू-ट्यूबर माइल्स रूटलेज ने भारत पर न्यूक्लियर बम गिराने की बात कही है. रूटलेज को उस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ गया, जब उन्होंने भारतीयों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नस्लीय टिप्पणियां कीं. दरअसल उन्होंने एक्स पर मजाक के तौर पर एक मीम वीडियो अपलोड की. इस वीडियो में दिखाया गया कि न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका में छिपी हुई जगहों से निकल रही हैं और दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रहा है.

...तो भारत पर दाग दूंगा एटम बम

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इसके साथ लिखा, 'जब मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैं परमाणु साइलो को खोल दूंगा, ताकि किसी भी विदेशी शक्ति को साफ चेतावनी दी जा सके जो ब्रिटिश हितों और मामलों में हस्तक्षेप करती हैं. मैं बड़ी घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटी-छोटी बातों पर पूरे राष्ट्र को नष्ट करने के लिए उत्सुक हूं. हो सकता है कि मैं भारत में भी ऐसा करूं.'

लेकिन इस पोस्ट के बाद उनकी दिक्कतें बढ़ने लगीं. लोग उनको जमकर ट्रोल करने लगे. उन्हें एक्स पर धमकी भरे मैसेज भी मिले. उन्होंने लगा कि ये धमकी भरे मैसेज भारतीयों के हो सकते हैं इसलिए उन्होंने एक्स पर रिप्लाई करते हुए भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं. उन्होंने ट्रोल के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए.

When I become prime minister of England, I'll open the nuclear silos as an explicit warning to any foreign power that interferes with British interests and affairs.

I'm not talking huge incidents, I'm itching to launch and atomize entire nations over the smallest infraction. pic.twitter.com/UGBKYB3pku

— Lord Miles (@real_lord_miles) August 20, 2024