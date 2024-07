Brutal Video: सिर पर लात मारी.. घुटने से किया वार, बेरहम पुलिस वाले का ये वीडियो देख हो जाएंगे आगबबूला

Viral Video: ब्रिटेन में गिरफ्तारी का एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा है. मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिस वाले ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दीं. पुलिसकर्मी ने शख्स को जमीन पर लिटाकर सिर पर लात मारी. इस अमानवीय घटना का वायरल वीडियो देख लोगों में काफी गुस्सा है. घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया. जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया.

पुलिसकर्मी ने बेरहमी की सारी हदें पार कीं

वायरल हो रहे वीडियो में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए जा रहे शख्स के सिर पर लात मारते और उसे रौंदते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के बाद बुधवार देर रात पास के शहर के एक पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ. पुलिस का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद इसे जांच के लिए एक स्वतंत्र शिकायत निगरानी समिति को भेज दिया गया है. वीडियो में एयरपोर्ट की कार पार्किंग में गिरफ्तारी की एक अराजक स्थिति दिखाई देती है, जहां कई हथियारबंद पुलिसकर्मी दो संदिग्धों को पकड़ रहे हैं.

वीडियो देख आ जाएगा गुस्सा

SHOCK WARNING: Caught on camera, what is being described as police brutality, a UK policeman kicks and stomps on the head of a Muslim man while he lays face down on the floor.

The incident allegedly occurred at Manchester airport.

It is unclear why the man was originally… pic.twitter.com/oawce9Za5r

