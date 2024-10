कनाडा पुलिस ने अब लिया बिश्नोई गैंग का नाम, भारत के एक्शन से बौखलाए ट्रूडो; लगा रहे नए आरोप

भारत के एक्शन से बौखलाए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं और कहा है कि भारत ने यह सोचकर गलती कर दी कि कनाडा के नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियां कर सकते हैं. इसके साथ ही कनाडा पुलिस ने भारत सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है कि कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ काम कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिया. बता दें कि भारत ने सोमवार को कनाडा से अपने उच्चायुक्त और 'निशाना बनाए जा रहे' अन्य राजनयिकों, अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की. इसके साथ ही भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और 19 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने को कहा है. सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने यह कार्रवाई की है.

आखिर क्या चाहते हैं कनाडाई पीएम?

भारत के एक्शन के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत सरकार पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करके गलती करने का आरोप लगाया. ट्रूडो ने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव पर बात करते हुए सिंगापुर में होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली आगामी बैठक के महत्व पर जोर दिया. ट्रूडो ने कहा, 'जब मैंने पिछले सप्ताह के अंत में प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, तो मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि इस वीकेंड सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है. उन्हें उस बैठक के बारे में पता था और मैंने उनसे कहा कि इस बैठक को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए.'

ऐसे कैसे भारत के साथ मिलकर करेंगे काम?

कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा और अंतर-सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक और विदेश मामलों की मंत्री मेलानी जोली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थीं. ट्रूडो ने कनाडा-भारत संबंधों के व्यापक निहितार्थों के बारे में बात करते हुए आरोप लगाया कि भारत सरकार ने कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करके 'मौलिक त्रुटि' की है. ट्रूडो ने कहा, 'भारत सरकार ने यह सोचकर बुनियादी गलती की कि वे कनाडा की धरती पर कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, चाहे वह हत्या हो या जबरन वसूली. यह बिल्कुल अस्वीकार्य है.' ट्रूडो ने दावा किया कि तनाव के बावजूद कनाडा भारत के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.

