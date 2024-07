झुकी नजरें, लड़खड़ाते पैर, जानलेवा हमले के बाद पहली बार इस हालात में ‌दिखे ट्रंप, वीडियो देख यकीन नहीं होगा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेनसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में जानलेवा हमला किया गया. घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है. तब अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6.30 बज रहे थे. ट्रंप अमेरिका के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे. हमले में ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी. हमले के बाद ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया. इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्‌टी दे दी गई. जिसके बाद पहली बार ट्रंप को अमेरिका के समय के मुताबिक रविवार सुबह देखा गया.

ट्रंप जब फोर्स वन की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनकी नजरें झुकी थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे, बहुत धीरे-धीरे कदम से वह नीचे उतर रहे थे. जब वह ट्रंप फोर्स वन की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उस समय मौजूद दर्शकों से हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

आप भी देखें ट्रंप का वीडियो:-

अमेरिका की ‘सीक्रेट सर्विस’ के एक कर्मी ने हमलावर को मार गिराया। ‘सीक्रेट सर्विस’ संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसने बताया कि ट्रंप (78) शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान शाम छह बजकर 15 मिनट पर एक संदिग्ध हमलावर ने रैली स्थल के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की ओर कई गोलियां चलाईं, जिसमें ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में एक गोली लगी।

BREAKING: Donald Trump walks down the stairs of Trump Force One after surviving an assassination attempt

देखें डोनाल्डट ट्रंप की रैली में हुए हमले का पूरा वीडियो:-

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania.

