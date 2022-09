S Jaishankar ने ब्रिटेन के विदेश सचिव की मुलाकात, इस गंभीर मुद्दे पर जाहिर की चिंता

Britain Temple Attack: ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हमलों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने चिंता जाहिर की और न्यूयॉर्क में ब्रिटेन के विदेश सचिव (विदेश मंत्री) से मुलाकात के दौरान भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. बता दें कि अमेरिका में यूएन की बैठक में भाग लेने गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली (James Cleverly) से मुलाकात की.

ब्रिटेन के विदेश सचिव से खास मुलाकात

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) एक सप्ताह के अमेरिकी दौरे पर हैं और इस दौरान कई देशों के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन ब्रिटेन में हाल ही में भारतीय समुदाय के साथ हुई घटनाओं को लेकर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ रही.

दोनों विदेश मंत्रियों के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

एस जयशंकर (S Jaishankar) की ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली (James Cleverly) के साथ मुलाकात में कई रीजनल अंतरराष्ट्रीय और इंडोपेसिफिक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन ब्रिटेन में हाल ही में भारतीय समुदाय पर हुए हमले का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा. भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से यूके में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई. हालांकि, इसके अलावा ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश मंत्री की कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें साल 2030 का रोडमैप शामिल है कि कैसे दोनों देश आगे संबंधों को और बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं.

भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत ने हाल ही में ब्रिटेन में हुई घटनाओं को लेकर अपनी चिंता जताई है और कार्यवाही की मांग की है. हालांकि, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि इस मुलाकात में ब्रिटेन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सरकार ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इस बात का ख्याल रखा जाएगा.

Shared my concern about the security and welfare of the Indian community in UK. Welcomed his assurances in that regard.

