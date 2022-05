Egypt Minister Viral Speech: संयुक्त राज्य अमीरात (UAE) में विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद (TWMCC) के एक सम्मेलन में कई देशों के मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया. इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के मंत्री ने ऐसा भाषण दिया, जो दुनियाभर में वायरल हो रहा है. मिस्र के मंत्री ने कहा कि मुस्लिमों को अपने देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए.

कॉन्फ्रेंस में मिस्र के मंत्री डॉ. मोहम्मद मोख्तार गोमा (Dr. Mohamed Mokhtar Gomaa) ने कहा कि मुस्लिमों को केवल तर्कसंगत तरीकों एक किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मुसलमान जिस भी देश में रह रहे हों उसका सम्मान करना चाहिए. भले ही उस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक. उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों के मुसलमानों को एक झंडे, एक देश और एक शासक के तहत इकट्ठा करना असंभव है.

H.E. Dr. Mohamed Mokhtar Gomaa Minister of Awqaf of Egypt, during the international conference "#Islamic_Unity: Concept, Opportunities and Challenges": “We stand united in the face of extremism and terrorism”#The_World_Muslim_Communities_Council@drmokhtargomaa pic.twitter.com/QuVuMlm22r

— Muslim Communities (@WMuslimCC) May 8, 2022