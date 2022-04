Twitter Takeover: ट्विटर की खरीद पर अमेजन के मालिक जेफ बेजोस का रिएक्शन, ढूंढा चीन से कनेक्शन

Jeff Bezos founds Chinese connection over Twitter Takeover deal: दुनिया के सबसे अमीर शख्स में शामिल और टेस्ला के चीफ एलन मस्क (Elon Musk) ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया है. कंपनी ने बताया कि 44 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3368 अरब रुपये में यह सौदा हुआ है. इस बीच अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने अपना रिएक्शन देते हुए इस डील के पीछे चीनी कनेक्शन ढूढ़ने की कोशिश की है.

इस डील पर रिएक्शन देते हुए बेजोस ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर माइक फोर्सिथ के ट्वीट को रीट्वीट किया. अपनी पोस्ट के कैप्शन में बेजोस ने लिखा, 'दिलचस्प सवाल! क्या चीन की सरकार ने टाउन स्क्वायर के जरिए कुछ प्रॉफिट कमाया है? आपको बता दें कि बेजोस का ये ट्वीट मस्क की कंपनी के चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर इशारा करता है. दरअसल मस्क की कंपनी के लिए चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार है. टेस्ला ने वहां अपना कारखाना लगाया था. इसी के साथ इस ट्वीट में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी की EV बैटरी के लिए चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता की ओर इशारा किया गया है.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T

— Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022