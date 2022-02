लंदन: साल का सबसे रोमांटिक दिन यानी वेलेंटाइन डे (Valentine's Day) आने वाला है. वेलेंटाइन वीक (Valentine Week) की शुरुआत हो गई है. प्रेमी जोड़े अपने मिलन को खास बनाने के लिए तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं. विदेशों में वाइन के साथ वैलेंटाइन को इंप्रेस करने के लिए वीआईपी गिफ्ट खरीदे जा रहे हैं. ऐसे में लव गुरू और मनोचिकित्सकों यानी सोशल एक्सपर्ट्स ने चौकाने वाला खुलासा करते हुए अपने पार्टनर के साथ निजी पल बिताने को बेकरार हो रहे प्रेमी जोड़ों के लिए खास एडवायजरी जारी की है.

प्यार करते समय क्या न करें?

14 फरवरी से पहले दो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स ने Do's And Dont's की जानकारी साझा करते हुए उन तीन शब्दों के बारे में बताया है जो अगर इंटीमेट होने के दौरान कोई महिला अपने पार्टनर से बोल दें तो ऐसा करते ही उनके प्राइवेट पल फौरन बर्बाद हो सकते हैं. खासकर अगर आपके पार्टनर इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) से पीड़ित हैं तब तो यह गलती बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए. उनकी इस हालत पर तरस खाने या नाराज होने के बजाए आपको उनके साथ सहजता से पेश आना चाहिए. ताकि उसे भविष्य में इस तरह असहज होने से रोका जा सके. इन डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि करीब 52% पुरुषों के साथ जिंदगी में ईडी के किसी न किसी प्रकार से गुजरना पड़ता है. इसलिए इससे घबराने के बजाए सही से इलाज कराएं क्योंकि ये कोई गंभीर या लाइलाज बीमारी नहीं है.

आशा और डेविड ने बताए वो तीन शब्द

द स्टार में प्रकाशित खबर के मुताबिक डॉक्टर आशा और डेविड का कहना है कि जिसके पार्टनर इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें कभी ये तीन शब्द Is it me? नहीं कहना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है ये तीन शब्द न सिर्फ एक रात बल्कि कुछ मामलों में आपकी पूरी लव लाइफ खराब कर सकते हैं. ऐसा करने से उसकी मानसिक दशा और खराब हो सकती है यानी वो मनोरोगी बन सकता है. वहीं आवेश में आकर दोनों या कोई एक ऐसा फैसला ले सकता है जिससे आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है.