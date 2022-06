Yoga Day: यहां हुआ योग दिवस का जमकर विरोध, उग्रवादियों ने मचाई भगदड़; लोगों को छोड़ना पड़ा मैदान

Oppose of Yoga Day: आज 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया. अनेक शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जहां लोग योग करते दिखे. योग दिवस की शुरुआत भारत से हुई और फिर पूरी दुनिया ने इसे अपनाया. लेकिन आज मालदीव से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां योग का जमकर विरोध किया गया. मालदीव में चरमपंथी तत्वों ने योग दिवस कार्यक्रम को बाधित कर दिया.

Dramatic visuals from Maldives as group of extremists disrupt Yoga Day celebrations organised in capital Male pic.twitter.com/es9q3y5g2o

वीडियो में देखा जा सकता है कि उग्रवादियों की भीड़ गालोलु स्टेडियम में घुस रही है क्योंकि वहां पर लोग योग कर रहे हैं. उग्रवादियों की इस भीड़ ने लोगों पर भी हमला किया. इसके बाद लोगों को योग छोड़कर भागना पड़ा. हालांकि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है.

भारतीय उच्चायुक्त ने किया था कार्यक्रम का आयोजन

बता दें कि इस योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन मालदीव में भारतीय उच्चायोग द्वारा युवा, खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र मालदीव के साथ किया गया था. मालदीव के युवा और खेल मंत्री, भारतीय उच्चायुक्त और मालदीव के विदेश सचिव कई उच्चायुक्तों और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मौजूद थे, जब यह चौंकाने वाली घटना हुई. बाद में, कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

यह भी पढ़ें: वेंकैया नायडू होंगे NDA के राष्ट्रपति उम्मीदवार? इन नेताओं से मुलाकात के बाद अटकलों का दौर

राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश

An investigation has been launched by @PoliceMv into the incident that happened this morning at Galolhu stadium.

This is being treated as a matter of serious concern and those responsible will be swiftly brought before the law.

— Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) June 21, 2022