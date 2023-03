तालिबान कैबिनेट की बैठक में हुई जमकर मारपीट, परीक्षा बोर्ड चेयरमैन ने तोड़ दी उच्च शिक्षा की मंत्री बांह

सरवारी ने ट्वीट किया, ‘तालिबान के MoHE शेख नेदा और स्वतंत्र परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शेख बाकी हक्कानी बोर्ड परीक्षा पत्रों की मार्किंग को लेकर विवाद में उलझ गए. शेख बाकी ने हक्कानी से शिकायत की, जिसके परिणामस्वरूप बाद में एक झगड़ा हुआ जिसमें शेख नेदा की बांह टूट गई.’

#AFG Taliban’s MoHE Sheikh Neda & Chairman of Independent Examination Board Sheikh Baqi Haqqani got into brawl over the Board’s marking of examination papers. Sheikh Baqi complained to Haqqanis that resulted in a subsequent altercation in which Sheikh Neda’s arm broke. pic.twitter.com/7D5VUldJtU

