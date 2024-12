इजरायल-इजिप्ट में कराई थी दोस्ती, कभी उगाते थे मूंगफली, नहीं रहे नोबेल पाने वाले US के पूर्व प्रेसिडेंट जिमी कार्टर

Nobel Peace Prize Winner Jimmy Carter: जॉर्जिया में मूंगफली उगाने वाले किसान से अमेरिका के राष्‍ट्रपति तक का सफर तय करने वाले जिमी कार्टर नहीं रहे. वह लंबे समय से बीमार थे. जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे. उन्‍हें इजरायल और इजिप्ट के बीच शांति स्‍थापति करने के लिए नोबेल शांति पुरस्‍कार दिया गया था. उन्‍होंने अमेरिका को खराब अर्थव्‍यवस्‍था से उबारने के लिए भी याद किया जाता है. उन्‍होंने जॉर्जिया में ही अपने घर में 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. वे लंबे समय से बीमार थे.

हीरो थे मेरे पिता

पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बाद उनके बेटे चिप कार्टर ने कहा है, "मेरे पिता न केवल मेरे लिए बल्कि शांति, मानवाधिकार और निःस्वार्थ प्रेम में विश्वास करने वाले हर व्‍यक्ति के लिए हीरो थे. जिस तरह से उन्‍होंने लोगों को एकसाथ लाया, हम सभी भाई-बहनों के लिए पूरी दुनिया ही हमारा परिवार बन गई. हम सभी लोगों को उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए धन्यवाद देते हैं.''

कराई थी इजराइल और मिस्र की दोस्‍ती



1 अक्टूबर 1924 को जन्मे कार्टर 1977 में आर फोर्ड को हराकर राष्ट्रपति बने थे. इस दौरान उन्होंने अमेरिका के मिडिल ईस्ट से रिश्तों की नींव रखी. बतौर राष्ट्रपति उनके कार्यकाल को इजराइल और मिस्र के बीच 1978 के कैंप डेविड समझौते के लिए याद किया जाता है, इस समझौते के कारण जिससे मध्य पूर्व में कुछ स्थिरता आई. इसके लिए साल 2022 में उन्‍हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था.

मानव अधिकार के लिए करते रहे काम

1981 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्टर मानव अधिकार सम्बंधित अनेक संस्थाओं, एवं अनेक परोपकारी संस्थाओं के साथ जुड़कर काम करते रहे. 1982 में कार्टर ने अटलांटा, जॉर्जिया स्थित एमरी विश्वविद्यालय में कार्टर प्रेसिडेंशियल सेंटर की स्थापना की जो लोकतंत्र और मानव अधिकार सम्बंधित कार्य करता है.

पिछले कुछ सालों में जिमी कार्टर कई बीमारियों के शिकार हो गए थे. बीते साल 19 नवंबर, 2023 को 96 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी रोजलिन कार्टर का निधन हो गया था. जब वह व्हीलचेयर पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए तब वह बेहद कमजोर दिख रहे थे.

बाइडेन-ट्रंप ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर अमेरिका राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने कार्टर को अपने प्रिय मित्र और असाधारण नेता के तौर पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी. वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों पर पूर्व राष्ट्रपति की कृतज्ञता का ऋण है. जिमी कार्टर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

