US Shooting: स्कूल में चल रही थीं गोलियां, बाहर रिपोर्टिंग करती रही मां, बेटे को सलामत देखा तो हुआ ऐसा

स्कूल में चली गोली तो बेटे ने मां को बताया

ये मामला अमेरिका के डेनवर ईस्ट हाई स्कूल का है जहां हाल ही में हुई फायरिंग के दौरान दो लोगों को गोली मार दी गई. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, सुबह स्कूल में बच्चों के बैग की रुटीन तलाशी के दौरान एक छात्र के पास गन देखी गई थी. डेनवर पुलिस ने बताया कि कोलोराडो की राजधानी डेनवर में ईस्ट हाई स्कूल में एक शूटिंग में कम से कम दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फॉक्स न्यूज चैनल की रिपोर्टर एलिसिया एक्यूना (Alicia Acuna) रोज की तरह अपने असाइनमेंट पर निकली थीं. तभी उनके बेटे ने अपने स्कूल में छिपकर जान बचाते हुए फायरिंग का खबर अपनी मां तक पहुंचाई.

टीवी पर दिखा भावुक करने वाला नजारा

एलिसिया फौरन बेटे के स्कूल के बाहर पहुंची और ओबी वैन के जरिए शूटिंग की घटना पर लाइव देने लगीं. लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जब स्कूल के अंदर फायरिंग बंद हुई और बच्चों को उनके घर भेजा जाने लगा तो अंदर से एलिसिया का बेटा बाहर आया तो उसे सुरक्षित देखकर वो खुश हो गईं और लाइव टीवी पर ही उन्होंने बेटे को गले लगा लिया.

Colleague and friend Alicia Acuña @aacuna1 did a remarkable job reporting live from a shooting at her children’s high school in Denver today. Here she is hugging her son. So glad they are safe. Love you Alicia. pic.twitter.com/YUk2nktqD9

— Bryan Llenas (@BryanLlenas) March 22, 2023