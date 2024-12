...वो दरारें दिखा ही रहा था और अचानक भर-भराकर गिर गया पूरा ब्रिज, नदी में समाया ट्रक

Brazil Bridge Collapsed: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक कपल स्कूटी पर बैठा हुआ आराम से जा रहा था और अचानक उनके सामने वाला इंटरलिंकिंग पुल नीचे गिर जाता है. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. वहीं कुछ लोगों ने वक्त रहते अपने वाहनों में ब्रेक लगा दिया नहीं तो कुछ और इस हादसे का शिकार हो सकते थे. घटना ब्राजील की बताई जा रही है. ब्राजील के एस्ट्रेटो, मारान्हो और एगुइआर्नोपोलिस, टोकांटिन्स के बीच BR-226 राजमार्ग पर हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 533 मीटर लंबा जुसेलिनो कुबित्सचेक डी ओलिवेरा पुल दो राज्यों को जोड़ने के लिए बनाया गया था. घटना के समय, एगुइआर्नोपोलिस के काउंसिलर एलियास जूनियर पुल पर दिखाई देने वाली दरारों को उजागर करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. वो पुल को लेकर वीडिया बना ही रहे थे कि अचानक पुल धड़ाम से नीचे गिर जाता है.

Another tragedy in Brazil: one of the largest bridges connecting the south to the north of the country has collapsed. The bridge links the borders between Maranhão and Tocantins. So far, there are reports of 3 deaths, including one being a child. pic.twitter.com/0ipf0tUKlE

— Global Intel Watch (@WAffairsBlog) December 22, 2024