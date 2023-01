China को मजा चखाने के लिए भारत ने इस शक्तिशाली ग्रुप में ली वाइल्ड कार्ड 'एंट्री', पोम्पियो का बड़ा दावा

Quad Countries: भारत (India) क्वाड (Quad) ग्रुप में क्यों शामिल हुआ, इसको लेकर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ (Mike Pompeo) ने बड़ा दावा किया है. माइक पोम्पिओ ने अपनी किताब में दावा किया कि भारत विदेश नीति में स्वतंत्र रुख अपनाता है, लेकिन चीन (China) के आक्रामक कदमों की वजह से उसने अपनी रणनीतिक स्थिति को बदला और चार देशों के ग्रुप क्वाड (Quad) में शामिल हो गया. बता दें कि चीन और भारत के बीच पिछले 31 महीने से सीमा पर तनाव जारी है. शांति कायम रखने के लिए दोनों सेनाओं के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है. गलवान वैली में जून, 2020 में हुई घातक झड़प से भारत और चीन के बीच तनाव पैदा हो गया था. भारत का मानना है कि सीमा पर शांति स्थापित किए बिना, सामान्य द्विपक्षीय संबंध नहीं हो सकते.

क्वाड पर पोम्पियो का बड़ा दावा

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच: फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love) में इंडिया को क्वाड में ‘वाइल्ड कार्ड’ बताया. पोम्पियो ने कहा कि भारत समाजवादी विचारधारा पर स्थापित राष्ट्र है. उसने कोल्ड वॉर में अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर में किसी का भी साथ नहीं दिया था.

भारत क्वाड में क्यों हुआ शामिल?

पोम्पिओ ने अपनी किताब में लिखा कि भारत ने वास्तविक गठबंधन प्रणाली के बगैर खुद अपना रास्ता बनाया. मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ड्रैगन के आक्रामक कदमों के कारण इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने रणनीतिक रुख में बदलाव किया है.

क्वाड के गठन के पीछे वजह

पोम्पिओ ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन किस तरह क्वाड में भारत को शामिल करने में कामयाब रहा. अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने संसाधन संपन्न इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए क्वाड ग्रुप का गठन किया था.

पोम्पिओ ने ये भी कहा कि भारत ने गलवान की घटना के बाद सख्त रुख अपनाते हुए टिकटॉक समेत दर्जनों चीनी ऐप पर बैन लगा दिया. ये वो समय था जब एक चीनी वायरस लाखों की संख्या में भारतीय नागरिकों की जान ले रहा था. कभी-कभी मुझसे पूछा जाता था कि इंडिया, चीन से दूर क्यों चला गया? इस पर मैं वही जवाब देता हूं, जो भारतीय नेतृत्व ने मुझसे कहा था कि‘क्या आप ऐसा नहीं करते?’ समय में बदलाव हो रहा है.

