India Russia Relation: भारत, रूस दोस्ती के 75 साल पूरे, रूसी राजनयिक ने कहा कुछ ऐसा जो जीत रहा सबका दिल

India Russia Relation 75 Yeras: भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके को दोनों ही देश सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास पल को यादगार बनाने के लिए दोनों ही देशों में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने सोमवार को नई दिल्ली में रूसी संस्कृति उत्सव के उद्घाटन के दौरान कहा कि आज रात वह वर्षों के बाद दोनों देशों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक त्योहारों की परंपरा को फिर से शुरू कर रहे हैं.

दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने का है मकसद

उन्होंने कहा कि यह महोत्सव रूस और भारत के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ की सबसे रंगीन अभिव्यक्ति होगा. उन्होंने इस मौके पर हिंदी में एक लोकप्रिय कहावत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और इस त्योहार का मिशन लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना है. आज रात हम रूस और भारत व भारत और रूस के पारस्परिक सांस्कृतिक उत्सवों की अद्भुत परंपरा को फिर से शुरू कर रहे हैं. इस साल हम भारत में डांस और सिंगिंग के लिए 3 प्रमुख ग्रुप लेकर आए हैं. यह रूस-भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर काफी खास होगा. यह हमारे देशों के बीच समृद्ध और विविध सांस्कृतिक बंधनों, ऐतिहासिक मित्रता, आपसी हित और समझ और विश्वास का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण होगा.

#WATCH | There is a popular saying in India, "Dosti se zyada kuch bhi nahi hota". A very precise characteristic of the trusted & friendly character of Russia-India strategic partnership: Russian Ambassador Denis Alipov at the Russian Culture festival inauguration in Delhi (21.11) pic.twitter.com/KPbPWJReE9

— ANI (@ANI) November 22, 2022