Moon Mission के लिए NASA ने चुनी अपनी टीम, भारतीय मूल के राजा चारी भी शामिल

वॉशिंगटन: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन ने लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम चुन ली है. इस टीम में भारतीय-अमेरिकी मूल के एस्ट्रोनॉट राजा चारी (Raja Chari) को भी शामिल किया गया है. NASA अपने इस मिशन के तहत 2024 में चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है. 18 सदस्यों वाली ये Artemis Team दूसरे मिशन पर भी काम करेगी. नासा द्वारा बताया है कि इस टीम में आधी महिलाएं हैं और यह टीम आर्टेमिस चंद्रमा-लैंडिंग (Artemis Moon-landing) कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी.

हैदराबाद से आए थे America

NASA आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहली महिला को ले जाने की तैयारी कर रहा है. चंद्रमा पर पहली महिला और अगला पुरुष इसी एलिट ग्रुप से होगा. टीम में शामिल भारतवंशी राजा चारी (Raja Chari) 2017 में एस्ट्रोनॉट कोर्प मे आए थे. तब से उनकी ट्रेनिंग चल रही है. उन्होंने एस्ट्रॉनाटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की है. उनके पिता श्रीनिवास वी चारी हैदराबाद से अमेरिका आए थे.

ये भी पढ़ें -Russia में चोरों की बड़ी हिमाकत, सीक्रेट Doomsday Plane से उड़ा लिए लाखों के उपकरण

अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बुधवार को इस टीम का ऐलान किया. राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी अंतिम बैठक के बोलते हुए पेंस ने कहा, ‘मेरे साथियों मैं आपको एक ऐसी टीम दे रहा हूं, जो हमारे मून मिशन को सफल बनाएगी और हमें चंद्रमा से जुड़े कई रहस्यों का पता चलेगा’. वहीं, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडेनस्टाइन ने बताया कि टीम में अभी और अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल किया जाएगा. फिलहाल नासा के पास 47 सक्रिय अंतरिक्ष यात्री हैं.

"My fellow Americans, I give you the heroes of the future who'll carry us back to the Moon and beyond - the Artemis generation." - @VP Pence introduces the #Artemis team of 18 @NASA_Astronauts, including 5 attending the Space Council, who'll prepare us for missions to the Moon. pic.twitter.com/NyocHHlf2v

— Moonbound with #Artemis (@NASA) December 9, 2020